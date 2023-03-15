3/15 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（3月15日）開獎的第112000063期雙贏彩及第112000063期今彩539，頭獎均摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/15 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月15日）開獎的第112000063期雙贏彩及第112000063期今彩539，頭獎均摃龜！

第112000063期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、07、08、09、11、12、13、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共147注中獎，每注可得500元；肆獎共2081注中獎，每注可得100元。

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第112000063期今彩539中獎號碼為「09、15、25、26、33」，頭獎摃龜；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共7402注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3226注中獎，每注可得50元。

第112000063期39樂合彩中獎號碼為「09、15、25、26、33」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共215注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9509注中獎，每注可得1125元。

第112000063期3星彩中獎號碼為「393」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000063期4星彩中獎號碼為「8565」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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