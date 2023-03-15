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    小三護理師當街刺死牙醫情郎 一審判15年

    男牙醫師呂俊瑤遭砍送醫不治，女護理師自殘送醫。（記者闕敬倫翻攝、取自臉書）

    男牙醫師呂俊瑤遭砍送醫不治，女護理師自殘送醫。（記者闕敬倫翻攝、取自臉書）

    2023/03/15 10:35

    〔記者張文川／台北報導〕台北市57歲牙醫師呂俊瑤，去年3月1日下午在文山區萬盛街遭「小三」28歲女護理師曾廉容當街持刀刺死；台北地院今依殺人罪將曾女判處15年有期徒刑。可上訴。

    曾女審理時否認有殺人犯意，供稱隨身帶刀自衛，案發時正與呂男在呂家門口爭吵，正巧在家的呂妻見狀說要報警，還羞辱她「長這樣」，她一時情緒激動而掏刀猛刺呂男，「案發時頭腦很混亂」。

    檢警調查指出，呂醫師在新北市中和區執業，外遇小他29歲的曾女，在永和區租屋同居築愛巢；元配發現丈夫出軌，呂為了補償妻子，去年2月特地陪妻子回台南過年，老家在屏東的曾女只能獨留新北獨守空閨。

    曾女心生不滿，過年後前往呂家外埋伏找呂男理論，情緒失控掏刀殺害呂男，再自割手腕、頸部尋短未果。

    曾女供稱她無意殺人，案發當天她只是要去找呂男載她去公館買割包，不料呂妻也在家，呂妻在門口出言羞辱她「長這樣....我要報警、妳自找的」，她一時氣憤拿出刀子，混亂中不慎刺進呂男胸口，她當時頭腦很混亂，回過神時自己也是滿身傷。

    提及與呂男的關係，她說自己曾是台鐵剪票員，北上就學後，某日買咖啡被呂男搭訕進而追求、交往同居，交往後才知他已婚，呂男對她說不愛妻子、長期分居、會設法離婚，但一直未兌現；但呂男會對她動粗，她才買刀放背包裡隨身自保。

    曾女母親、姑姑都曾從屏東北上開庭幫她求情，姑姑稱曾女是被騙交往，男方一直未依承諾離婚，希望法官理解姪女心境。

    呂妻透過委任律師向法官表達，曾女犯後表現出遭呂暴力相向的形象，但從雙方對話紀錄可見，一直是曾女在喊打喊殺，甚至還曾多次將買刀、守在男方家的照片傳送給呂男，殺人後又毫無悔意，意圖卸責。

    檢察官也認為，曾女案發時精神狀況清楚，面對關鍵問題會選擇閃躲或是轉移話題，請求依法量刑。

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