誹謗除罪化釋憲案言辯 學者認應補充509號解釋

憲法法庭14日召開誹謗除罪化言詞辯論庭。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/14 20:56

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官509號解釋23年前宣告刑法第310條誹謗罪合憲，但本屆大法官認為該罪仍有侵害言論自由的疑慮，再度拿出來討論，14日開言詞辯論庭。受邀出席的2名學者直言，侵害民主與公共利益的不實言論，利用誹謗罪處罰仍可容許，但509號解釋仍有需要補充的地方。

台北大學法律系教授徐育安認為，從誹謗罪的結構設計觀之，處罰涉及公共利益的「非真實言論」，能保護民主健全，搭配「善意發表言論」的不罰規定，有其正當性。但僅涉及私德（如個人行事風格、家庭生活等）的言論內容，若為真實，已有其他刑法規範加以處罰；若非真實，亦得循民事損害賠償途徑處理。

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徐育安表示，落實釋字第509號解釋意旨於刑法學理上的調整方法，是將規定中的「真實性」條款理解為「阻卻違法事由」，結合刑法第311條「善意發表言論」規定，當行為人對前提事實認定錯誤時，得主張容許構成要件錯誤，阻卻故意犯的成立，以符釋字第509號解釋緩和誹謗罪對於言論自由的限制。

中研院法律所研究員許家馨認為，509號解釋作成合憲性解釋後迄今已逾20年，從實證研究來看，實務對於「相當理由確信其為真實」的見解確不一致，第509號解釋有補充的必要。

許家馨指出，考量當代網路傳媒發展極為迅速，虛假訊息對民主威脅甚大，誹謗罪的適用方式，參考外國立法例後，應限於「真正惡意」的情形，即具明知所言不實的直接故意，或無視真假高度輕率地未必故意時，才能加以處罰。

國家人權委員會代表高涌誠委員強調，實務適用對於誹謗是否成罪的見解並不一致，第509號解釋有補充必要。參考國際公約意見，應僅在「最嚴重」案件中以刑法處罰誹謗言論；又審酌網路匿名誹謗，被害人難以自行調查加害人真實身分，民事實務已不容許強制道歉且賠償金額不高等因素，宜在有適當配套措施，確保對個人名譽有效保護後，才能除罪化。

本次言詞辯論歷時約2小時左右，司法院長兼憲法法庭審判長許宗力庭末宣布，相關補充意見得於言詞辯論終結後7日內以書面方式向憲法法庭提出。本案將於言辯終結後3個月內宣示判決；必要時，得延長2個月。

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