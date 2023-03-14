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    南市已婚男警舉槍自戕相驗 頭部貫穿性槍傷致命

    台南市警局婦幼隊長蔡佳璋（右二）陪同陳姓男警家屬到殯葬所相驗遺體。（記者王俊忠攝）

    台南市警局婦幼隊長蔡佳璋（右二）陪同陳姓男警家屬到殯葬所相驗遺體。（記者王俊忠攝）

    2023/03/14 18:17

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警察局婦幼隊1名35歲的已婚陳姓男警員，於今天早上7點多到隊上上班領槍後，竟然在槍械室舉槍自戕，檢警於下午4點半後在殯葬所相驗陳員遺體。婦幼隊長蔡佳璋陪同陳妻與家屬相驗，檢察官相驗後表示，陳員頭部有貫穿性槍傷導致顱腦損傷，是致命傷。

    對於陳員尋短原因，陳員妻子與家屬在殯葬所相當低調、不願多說什麼，只希望以佛教儀式讓陳員能平靜告別離去。

    據了解，35歲的陳姓人夫男警育有1子，他之前從北部調回台南服務，先到南市警三分局工作，於2016年調到婦幼隊服務迄今，目前在婦幼隊負責承辦性騷擾防治業務，負責相關跟蹤騷擾防制法教育訓練、諮詢及案件管制等，工作態度積極，與同事互動良好、常打成一片，與隊上組長感情也很好，平日服勤正常、表現良好。

    陳員於上週因確診在家防疫，上週六、日休假，今天上午7點多才上班，沒想到領完槍不久就發生憾事。

    對此，甫接任南市警婦幼隊長2個月的蔡佳璋很不解怎會發生這種憾事？對於陳員尋短因素為何？蔡佳璋強調，這還需要一些時間去調查、釐清，不是短時間可以分析歸納的；家屬也表達低調平靜、不願多說的態度，警局會擴大對員警宣達遇到身心方面有問題，一定要對外反映或求助，不要悶在心裡、獨自承受。

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