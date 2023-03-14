「最美圖書館」正門玻璃遭丟擲石頭 館方報案緝凶

桃園市立圖書館新總館正門玻璃，遭人惡意丟擲石頭破壞。（記者許倬勛攝）

2023/03/14 17:58

〔記者許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕蓄意破壞？桃園市立圖書館新總館號稱「全國最美圖書館」，自啟用以來人潮絡繹不絕，但館方發現近日正門玻璃遭人丟擲石頭，導致玻璃呈現蜘蛛網狀，「凶器」就是水池旁的造景鵝卵石，館方已向警方報案，希望盡快找到肇事者，另為防範再遭毀損，已派員將所有石頭撤除；桃園警方表示，新總館有5片玻璃受損，但監視器畫面已被覆蓋，警方依規定受理並積極追查中。

斥資27億元的市圖新總館占地1萬5千6百餘坪，建物以「生命樹」為概念，座落在藝文特區，從開館到閉館人潮如織，每逢假日還會舉辦文創市集及藝文活動，使用率相當高。

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新總館館正門是以玻璃帷幕打造，與一座景觀水池相鄰，水池周圍佈滿鵝卵石妝點，2月時館方發現正門玻璃略有裂痕，本月10日則變成大片「蜘蛛網」，遭投擲處有數顆鵝卵石，懷疑是有人蓄意破壞，當日即向警方報案。

館方無奈表示，正門的玻璃帷幕是雙層膠合玻璃，每片造價至少七、八萬元，且維修工法複雜，拆除、復原的時間需要10至15天，為避免再遭人惡意破壞，已將水池旁的鵝卵石暫時全數收回，也將立告示牌警示，若成功緝凶將追討維修費用，呼籲民眾愛惜公共資源，不要讓如此美麗的圖書館留下傷痕。

桃園市立圖書館新總館號稱「全國最美圖書館」。（資料照）

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