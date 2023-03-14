冒用國防部高官帳密取得官兵人事資料 陸軍2軍官輕判緩刑

陸軍後勤指揮部2名軍官長期冒用國防部高官帳號取得官兵人事資料，檢方指控涉刺探軍事機密等不法，但高院更二審認定並非經核定的國防秘密或軍事機密，今均輕判緩刑。還可上訴。（記者楊國文攝）

2023/03/14 17:00

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍後勤指揮部後勤訓練中心人事參謀官徐敏旺，被控2016年取得國防部某助理次長帳號密碼後，長期、多次登入國防部電腦查詢取得官兵人事資料，研究教官鍾孟宏接手徐的業務後，亦「依樣畫葫蘆」，陸續查詢官兵資料，2人均被高檢署認定涉刺探軍事機密，依國家機密保護法等罪起訴；高等法院更二審認定徐、鍾2人取得的官兵人事資料並非核定的國防秘密或軍事機密，且無證據證明有洩漏或交付不法，也有悔意，今分別輕判7月、6月、均緩刑2年，可上訴。

高檢署指出，目前尚未得知判決理由等內容，將在收到正式判決書後，決定是否上訴三審。

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判決指出，2016年11月底，時任陸軍後勤指揮部後勤訓練中心總務處人事參謀官的徐敏旺，經測試取得時任國防部某助理次長的帳號密碼。徐為圖人事作業方便，竟基於非法入侵公務機關電腦的犯意，長期、多次輸入該助理次長的帳號密碼，順利登入國防部電腦查詢官兵的人事資料，以方便及時完成人事作業工作。

該後勤訓練中心研展室研究教官鍾孟宏接手徐的業務後，無意間自徐的資料夾中發現上述助理次長的帳號密碼，為圖作業方便及好奇心作祟，也多次輸入該帳號密碼，成功登入國防部電腦查詢官兵人事資料，迅速完成人事作業工作。

高檢署調查認為，徐、鍾以取得的助理次長帳號密碼查詢人事資料，其中部份軍方高層的人事屬國防機密、軍事機密，亦有涉及情報資訊者，已涉犯國家機密保護法的刺探國家機密罪、陸海空軍刑法第22條的探軍事機密罪、刑法第111條刺探國防秘密罪、修正前的國家情報工作法第30條第2項刺探情報資訊罪，將徐、鍾2人起訴。

審理時，徐、鍾2人都對犯罪事實坦承不諱，辯稱為職務所需，而有查詢人事資料必要，才利用該助理次長帳號密碼，進入國防部電腦查詢人事資料，但無其他不法犯行。

高等法院更二審經向國防部查證後，認為高檢署所指查詢官兵人事資料，並非經核定的國防秘密、軍事機密或國家機密，也不是國家情報工作法所指的「情報資訊」，但審理後仍認定徐、鍾2人觸犯刑法第134條「公務員假借職務上之權力、機會無故入侵公務機關電腦罪」。

更二審指出，審酌徐、鍾2人無前科，但2人服役多年，且是國軍軍官，應知悉國軍相關人事資料即使非屬國防秘密、軍事機密、國家機密或情報資訊，亦常涉及公務事項，雖目前無證據證明2人有洩漏或交付等不法犯行，竟仍冒用更高的權限查詢人事資料，且期間非短、次數不少、情節非輕，但考量2人是為職務上方便，尚有悔意，應無再犯之虞，徐犯案時間比鍾為長，今將徐、鍾分別輕判7月、6月徒刑，均緩刑2年及參加法治教育6小時，徐另須提供40小時義務勞務，鍾須向公庫支付新台幣12萬元。

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