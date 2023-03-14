疫情期間軍人喝酒鬧事被記過 抗罰結果曝光

前年7月疫情時間江姓上士酒後鬧事，被軍方記過，他不服提告請求撤銷，北高行認為懲處沒有問題，判他敗訴。（資料照）

2023/03/14 14:44

〔記者溫于德／台北報導〕前年7月疫情期間，空軍防空暨飛彈旅資深江姓上士違反「防疫期間重要命令要求」，在家中與同事飲酒後，再於花蓮美崙官舍停車場咆哮，被軍認認定有損軍譽，分別遭記過2次以及大過1次，江男不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為懲處沒有問題，判他敗訴；可上訴。

前年7月17日正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）襲台，江男與同事在家中餐敘並飲酒，被軍方認定違反「防疫期間重要命令要求」，屬於國軍軍風紀維護實施規定中「未遵守單位、營區規範及紀律的行為」，對江男記過2次。

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軍方也指，江男當天飲酒後，在官舍停車場咆哮，屬於國軍軍風紀維護實施規定中「飲酒滋事之違失，損害軍譽」，再對江男記大過1次。

但江男否認故意鬧事，他說自己當天酒後只是短暫在官舍停車場空曠處聊天，並未影響同官舍其他官兵、眷屬，且他只是單純酒後失態，說話比較大聲，沒有大聲咆哮。

江男也強調，官舍屬於封閉式區域，一般民眾無法見聞，民眾、官舍其他住戶甚至根本不知道發生何事，何來「有損軍譽」？況且，軍方並未審酌他平日生活及品性都很好，這次行為只是偶發、初犯，便給予記過處分，並不恰當，提告請求撤銷。

北高行認為，江男兩次違失行為的性質、時間、地點、違反法令都不同，並非單一行為，依陸海空軍懲罰法規定，應分別懲罰，不能視為一個違失行為而只論以1次處罰，所以並無江男所說，軍方違反平等原則、比例原則等情形。

再者，江男並不爭執確實有在停車場咆哮、衝撞員警等行為，並於軍方評議會議時對部隊表達歉意，也承諾未來若有機會他會以本案援引為宣導案例，並由他親自宣導，讓同仁引以為戒。

北高行因此認定，江男確實飲酒後於花蓮官舍停車場咆哮，有損軍譽，軍方依法對他記過2次以及大過1次，沒有問題，判他敗訴。

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