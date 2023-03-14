20萬名錶送修等半年要不回 竟另有被害人送修手錶也遭調包

林男指市價20多萬的香奈兒名錶是老婆的姊姊送給她的紀念禮物，半年前拿到鐘錶行維修，卻要不回來，他憤而報警提告侵占罪。（圖由林男提供）

2023/03/14 13:36

〔記者方志賢／高雄報導〕高市林姓男子拿市價20多萬的香奈兒名錶到三多一路某鐘錶行修護，店家說IC板故障要送去台北修，但等了半年多，日前到店裡拿手錶，老闆卻拿另支手錶給他，林男憤而報警提告侵占罪。警方表示，上個月也有一名張姓男子報案指30多萬元勞力士錶送修後疑遭調包提告詐欺，警方將通知鐘錶店翁姓老闆到案說明，並函送高雄地檢署偵辦。

林姓男子表示，去年8月拿老婆的精品手錶到鐘錶行送修，店家說IC板零件故障要送台北修，需1個月時間，1個月後打電話詢問，老闆推說還未修好，因為缺零件須從美國進貨，之後接連好幾個月都說還沒修好，今年2月他到店裡找老闆要手錶，對方說3月10日一定可以拿到手錶。

請繼續往下閱讀...

林男說，10日又到鐘錶店，老闆竟拿另支手錶要給他，辯稱是台北公司寄來的，他拿出送修前照片，老婆的手錶是白色香奈兒手錶，目前市價20多萬元，但店家卻拿一支長方型手錶給他，拿不回送修手錶憤而報警。

林男說，送修的香奈兒手錶是老婆的姊姊所有，姊姊過世後留給她做紀念，沒想到送修後竟要不回來。

轄區苓雅警分局三多所表示，10日接獲林男報案指，手錶損壞送鐘錶行修護，但鐘錶行未依雙方約定時間完成手錶修護，還藉故推託拒絕歸還該手錶，林因此提告侵占。

警方表示，另名張姓被害人於去年10月底也將勞力士錶送修後疑遭鐘錶行調包，並於今年2月12日到派出所提告詐欺，警方將通知翁姓老闆到案說明，釐清案情後，函送高雄地檢署偵辦。

林男拿名錶到鐘錶行送修，還付了2500元維修費，如今手錶卻要不回來。（圖由林男提供）

林男指老婆的手錶是白色香奈兒手錶，但店家卻拿一支長方型手錶給他。（圖由林男提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法