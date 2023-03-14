獨居婦不捨亡夫所送名牌包遭竊 白河警逮2賊清查偷遍中南部

白河警偵辦1起住宅竊案，12日在台中查獲兩嫌，清查發現兩嫌偷遍中南部，正進一步擴大偵辦。（警方提供）

2023/03/14 09:18

〔記者王涵平／台南報導〕白河警偵辦1起住宅竊案，獨居婦提及不捨亡夫生前贈送的名牌包遭竊，警方鎖定兩嫌追查，12日在台中查獲，清查發現兩嫌偷遍中南部，正進一步擴大偵辦。

警方表示，南市東山區日前發生1起破壞門鎖的住宅竊案，兩名竊嫌侵入1處獨居婦住所，被害婦人表示失竊名牌手提包為亡夫所贈紀念，價值非凡。調閱監視器比對分析，鎖定洪姓及曲姓慣竊涉有重嫌，洪嫌等人居無定所，利用人頭車輛作為交通工具犯案，行竊區域包含台中、台南、高雄、嘉義等縣市。

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洪嫌等人以南投縣、台中市區之日租套房躲藏，增加查緝難度，鎖定躲藏地點後，12日在台中市西屯區1家電子遊戲場停車場將洪嫌等人緝捕到案，查扣變現贓款4萬餘元及犯罪工具4尺高鐵橇2支、名牌皮包、手錶等犯罪贓、證物。

警方初步調查，洪嫌等2人共計自去年10月起組竊盜集團侵入住宅行竊，已查明至少涉及4起，且尚有多起竊案釐清中。全案詢問後依涉嫌加重竊盜罪移請台南地檢署及台中地檢署偵辦，並建請羈押。

警方指出，起獲的名牌包經被害婦人指證非其亡夫所贈，顯見另有他人被害。將持續追查婦人失竊包包流向並清查其他被害人。

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