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    首頁　>　社會

    侵入前妻住處探視小孩拍照錄影 併處拘役60天

    為探視小孩侵入前妻家並拍錄，男子被橋頭地院判拘役。（記者鮑建信攝）

    為探視小孩侵入前妻家並拍錄，男子被橋頭地院判拘役。（記者鮑建信攝）

    2023/03/13 21:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕某科技大廠工程師阿國（化名）為探親小孩，涉嫌侵入前妻家裡，還持手機拍攝房內情形，前妻一度誤為遭竊，調閱監視器畫面赫見是前夫，憤而提告並拒和解，橋頭地院依無故侵入住宅和妨害秘密罪，併處拘役60天，得易科罰金。

    據了解，阿國碩士畢業、40多歲，在高雄市楠梓科學園區工作，並因與妻子個性不和、感情不睦，早在11年前分手。2021年9月3日晚上6點多，阿國前往高雄市楠梓區探親小孩，未經前妻同意，涉嫌闖入住處，又持手機拍攝屋內狀況。

    其妻返家後發現有異，一度懷疑遭小偷光顧，經調閱家裡監視器畫面，竟然是前夫，憤而報警處理，楠梓分局傳喚阿國到案製作筆錄後，依侵入住宅和妨害秘密兩罪，移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

    被告阿國曾辯稱，他與前妻有小孩探視權糾紛，為了自保才拿手機拍照、錄影。

    法官調查，被告夫婦已協議離婚，在法律上已無親屬關係，當然無法任意進入前妻住處，縱使如他所述，是因為有小孩探視權糾紛，亦應尋求正當法律途徑，而非直接闖入，又持手機拍照、錄影屋內狀況及前妻照片，同時觸犯兩罪。

    同時審酌被告認罪，沒有前科，分別判處拘役35日和40日，併處拘役60日，如易科罰金以1000元折算1日，仍可上訴。

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