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    首頁　>　社會

    日本記者跨海採訪 卻因駕駛不諳路況車陷沙灘

    張姓記者帶日本記者前往白沙赤崁地下水庫，卻發生車陷沙灘動彈不得情形。（圖由白沙警分局提供）

    張姓記者帶日本記者前往白沙赤崁地下水庫，卻發生車陷沙灘動彈不得情形。（圖由白沙警分局提供）

    2023/03/13 15:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日本記者抵澎採訪，卻因擔任駕駛的澎湖記者不諳路況，導致車輛深陷沙灘動彈不得，緊急向鄰近轄區派出所求援，警方旋即派員前往協助脫困，成功完成國民外交，但令人不解的是明知是沙灘，為何還要開車硬闖？

    白沙警分局調查指出，通梁派出所警員張志強於3月12日下午2至4時擔服守望勤務時，勤中下午2時25分許接獲張姓記者報案，指稱在白沙赤崁地下水庫往煙墩山方向，車子陷入沙堆地，動彈不得，請求警方派員協助脫困。

    張姓員警立即偕同副所長洪江洲前往處理，經到場了解，係張姓記者駕駛自小客車，乘載日本採訪記者至該處海岸拍照取景，因不諳地理環境冒險行駛，導致左後車輪陷入沙堆中動彈不得，張姓員警隨即向鄰近工廠借取拖車帶，並請偵查隊巡官陳彥宇駕駛私人四輪驅動車輛前往，將該車輛順利拖出沙堆地，使其順利安全脫困。

    張姓及其日本記者脫困後，頻頻向警致謝，雖然是成功的國民外交，但明知是沙灘地形，仍執意開車硬闖，導致車輛誤陷沙灘，再來勞民傷財，動員警力協助脫困的行為，頗令外界不解，更在日本記者前面影響澎湖觀感，原本是採訪新聞的記者，卻意外成為採訪的焦點，恍若時光交錯。今日張姓記者還帶著日本記者前往澎湖縣政府拜會縣長陳光復。

    原本是採訪記者，卻意外變成被採訪的新聞焦點。（圖由白沙警分局提供）

    原本是採訪記者，卻意外變成被採訪的新聞焦點。（圖由白沙警分局提供）

    日本記者前往澎湖縣政府，拜會縣長陳光復。（記者劉禹慶攝）

    日本記者前往澎湖縣政府，拜會縣長陳光復。（記者劉禹慶攝）

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