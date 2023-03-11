3/11 今彩539 頭獎中三注！雙贏彩摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/11 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月11日）開獎的第112000060期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由花蓮縣花蓮市主力里中華路233號1樓「金錢豹商行」、基隆市仁愛區仁三路37號「聯美彩券行」、雲林縣土庫鎮建國路166號1樓「錢會來彩券行」開出；第112000060期雙贏彩摃龜！

第112000060期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、07、08、09、11、13、15、18」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，可得10萬元；參獎共150注中獎，每注可得500元；肆獎共2126注中獎，每注可得100元。

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第112000060期今彩539中獎號碼為「04、07、14、22、24」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共250注中獎，每注可得2萬元；參獎共8496注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4656注中獎，每注可得50元。

第112000060期39樂合彩中獎號碼為「04、07、14、22、24」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共538注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3016注中獎，每注可得1125元。

第112000060期3星彩中獎號碼為「768」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000060期4星彩中獎號碼為「5522」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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