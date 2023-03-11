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    戴順澤宮神帽當車手 被逮竟稱：怎麼還找得到我

    彰化縣陳姓宮廟咖戴著埔鹽順澤宮神帽提領詐團贓款，被逮時還不敢相信。（記者吳仁捷翻攝）

    彰化縣陳姓宮廟咖戴著埔鹽順澤宮神帽提領詐團贓款，被逮時還不敢相信。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/11 20:24

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲多間ATM、金融機構反映疑遭詐騙集團車手提領數十萬款項，警方過濾監視器，赫見車手竟戴著知名的埔鹽順澤宮神帽提領贓款，領款後即搭車返回彰化，警方確認身分後，南下拘提嫌犯到案，起出犯案衣物帽等證物，陳男辯稱以為戴神帽有如神助，警方當場告誡陳嫌，神明不可能保佑歹徒，將續追同夥及幕後集團到案。

    新北警蘆洲分局月初接獲數間超商、金融機構報案，指稱一名男子到超商、銀行內提領大宗款項，疑似詐團車手，警方追查發現，車手戴著埔鹽順澤宮的神帽犯案，提領廿五萬後離去，沿途搭計程車、捷運等大眾運輸工具製造斷點，躲避警方查緝。

    警方擴大調閱監視器，發現嫌犯最後搭上客運前往彰化，並從他拉下口罩時的臉型特徵，掌握四十一歲陳姓男子涉重嫌，專案人員持拘票南下到彰化永靖鄉逮人時，陳嫌脫口而出，我戴那頂帽子護身，你們怎麼還會找到我，令警方啼笑皆非，隨後辯稱，贓款已交付上線，警方將持續追查金流及幕後集團。

    集賢所副所長朱文祥說，陳姓車手因無業，常參加陣頭，上臉書偏門工作社群搜尋工作機會，發現日領的高薪工作，立即聯繫對方，辯稱不知道遭詐團吸收，呼籲民眾提防詐團騙取民眾帳戶做為人頭戶的伎倆，避免遭控制或淪為警示戶。

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