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    女童上網遇到變態美髮師 遭誘拍不雅照

    林男利誘小妤自拍裸照供其觀賞。（情境照）

    林男利誘小妤自拍裸照供其觀賞。（情境照）

    2023/03/11 12:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男美髮師2019年見網路遊戲上結識的11歲小五女童小妤（化名）年幼可欺，竟以給虛擬貨幣為獎勵，引誘小妤自拍裸照。一審被桃園地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑3年2月，日前二審高等法院維持。

    判決指出，林男以暱稱「雷霆豬崽」登入網路遊戲，在遊戲介面大廳結識年僅11歲的小妤，隨後再以暱稱「俊宇」與小妤互加LINE好友並聊天。

    林男見小妤年幼可欺，竟起了淫念，以虛擬貨幣「回聲」引誘小妤，稱「拍一張照片十回聲。露臉的二十回聲」、「錄影得話。比較多」，要求拍攝不雅照供其觀看。

    小妤涉世未深，誤信林男讒言，2019年間自拍8張不雅照給林男觀賞。林男看了還指導「裙子可以掀高一點」等，行徑變態。

    一審桃園地院指出，林男明知小妤未滿12歲、心智年齡未臻成熟，判斷力、自我保護能力、性隱私自主決定意思仍有不足，竟以贈送遊戲虛擬貨幣「回聲」引誘，觸犯兒少性剝削防制條例的引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑3年2月。

    全案上訴二審，高等法院認為，林男犯後雖曾坦承犯行，惟上訴卻否認犯罪，飾詞卸責，犯後態度不佳，原審判刑3年2月並未逾越法律所規定範圍，亦無濫用權限的情形，日前評議後駁回其訴，仍可上訴。

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