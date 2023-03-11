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    詐欺車手「過運」反更衰？走出神壇立刻被抓

    陳男跑到銀行臨櫃領出詐欺贓款畫面。（警方提供）

    陳男跑到銀行臨櫃領出詐欺贓款畫面。（警方提供）

    2023/03/11 10:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅27歲的陳姓男子，是詐欺集團的「車手」，台中市警局刑事警察大隊上月跟蹤發現，他被許多單位的警察約談，跑到屏東縣一處漁港的私人神壇祈求「過運」，不料，警方趁他過運結束，走出神壇時逮捕，全案共抓到5名車手，陳男瞪大眼睛反問，「你們怎麼知道我在這裡過運？」。

    中市警局刑大偵七隊調查，陳男等5人，去年下半年時，擔任詐欺集團車手，5人所屬的詐欺集團，用高獲利、「只要在家操作手機，即可輕鬆投資賺大錢」等話語術，誘騙被害人匯款，再由這5人領出，轉交上手「車手頭」，警方估計數十人至上百人受騙，損失金額逾千萬。

    警方專案小組擴大清查、交差比對，鎖定綽號「小陳」的陳男，他與旗下共犯的提款區域，遍及整的台中地區，提款總金額逾千萬，警方雖跟監陳男，發現他因擔任車手，被不同的警察機關傳喚約談，遂跑到屏東縣枋山鄉的漁港，向一家私人神壇求助，希望能「改運」，也就是把不好的運氣「過掉」、去除掉。

    警方趁他改運之後，走出神壇之際，出示拘票將他逮捕，他詫異反問，警察為何知道他在這裡過運？警方共逮捕5人，並向上追溯追捕其他車手或詐欺犯，這5人依詐欺、洗錢等罪名移送台中地方檢察署，檢方裁定交保。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    陳男剛「過運」結束，走出神壇時立刻被逮捕。（警方提供）

    陳男剛「過運」結束，走出神壇時立刻被逮捕。（警方提供）

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