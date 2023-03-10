「行人友善」路口未禮讓行人 基警10天開455張罰單

基隆市警局1日起，針對全市32個路口未禮讓行人的汽、機車輛展開取締，10天下來共開了455張罰單。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/10 18:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府推「行人友善」政策，基隆市警局本月1日起開始執法，針對行經全市32個路口未禮讓行人的汽、機車輛展開取締，累計10天下來，共開了455張罰單；警方指出，警方將持續加強執法密度與強度，盼汽、機車行經路口時，主動禮讓行人，以免受罰。

基隆市長謝國樑上任後，為打造基隆市成為行人友善城市，積極推動「行人友善」；經過2月份「宣導併執法期」，車禍發生率與去年同期相比下降近3成，已具初步成效。

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基隆市警局3月1日起進入「嚴正執法期」，取締路口從原本的10處增加為32處，遍及全市七個行政區行人高密集穿越的路口，希能導正駕駛人養成「停讓行人」的良好習慣。

基隆市警局交通隊統計3月1日至10日，取締汽、機車行經行斑馬線不停讓行人共計455件（汽車89件、機車366件）。警方將持續加強執法強度及密度，盼汽、機車行經路口時，都能主動禮讓行人，以免受罰。

交通隊副隊長吳誌權指出，未禮讓行人，機車罰1200元、小客車罰2000元、大型車罰2800元。中央將修法後最高罰3600元。

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