3/10 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（3月10日）開獎的第112000032期大樂透、第112000059期雙贏彩及第112000059期今彩539，頭獎均摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/10 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月10日）開獎的第112000032期大樂透、第112000059期雙贏彩及第112000059期今彩539，頭獎均摃龜！

第112000032期大樂透中獎號碼為「15、19、29、32、39、40，特別號：35」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得364萬1312元；參獎共28注中獎，每注可得7萬4521元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬6979元；伍獎共1725注中獎，每注可得2000元；陸獎共2526注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3770中獎，每注可得400元；普獎共3萬2024中獎，每注可得400元。

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第112000032期49樂合彩中獎號碼為「15、19、29、32、39、40」，四合摃龜；三合共160注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3603注中獎，每注可得1250元。

第112000059期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、08、13、15、16、17、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共128注中獎，每注可得500元；肆獎共1357注中獎，每注可得100元。

第112000059期今彩539中獎號碼為「08、15、33、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共137注中獎，每注可得2萬元；參獎共6088注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2079注中獎，每注可得50元。

第112000059期39樂合彩中獎號碼為「08、15、33、35、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8516注中獎，每注可得1125元。

第112000059期3星彩中獎號碼為「685」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000059期4星彩中獎號碼為「0706」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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