為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雲林縣議長沈宗隆等人獲交保 雲檢：不排除提出抗告

    雲林縣議長沈宗隆200萬交保今晨3點步出法院神情疲憊。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議長沈宗隆200萬交保今晨3點步出法院神情疲憊。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/10 13:21

    〔記者詹士弘／雲林報導〕涉收受達德集團賄賂，雲林縣議長沈宗隆等人被雲林地方法院裁定以200萬元到6萬元金額交保候傳、限制出境；雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今早表示，檢察官就是認為相關被告的證據穩固，且涉嫌重大，有羈押必要才予以聲押，在接到裁定書了解裁定內容後，不排除提出抗告。

    議長沈宗隆與雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人，疑似涉及收受達德集團行賄，金額共計2600多萬元，雲林地檢署3月8日搜索21處，並約談沈等27人，訊後達德集團王姓前董事長及許留賓、黃文祥、達德集團曾姓及廖姓高階主管，分別以100萬至15萬元不等金額交保候傳，另沈宗隆、王又民及王的游姓女助理、達德集團潘姓主管及其妻游女（游姓助理的胞妹）、鍾姓包商等6人聲押。

    雲林地院歷時近7小時開庭，在今天凌晨1點50分左右作出裁定，其中潘男收押，沈宗隆200萬、鍾姓包商100萬、王又民50萬、潘妻游女6萬元交保候傳，另游姓助理無保請回。

    主任檢察官朱啟仁表示，相關被告涉嫌重大，有羈押必要，將在接到法院裁定書後，不排除提出抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉綠能弊案 沈宗隆200萬交保：謝謝法官寬容與大度
    2023/03/10 05:58

    涉綠能弊案 沈宗隆200萬交保：謝謝法官寬容與大度
    自由日日shoot》護航風電 議員涉集體收賄2600多萬 雲林國民黨籍議長沈宗隆聲押
    2023/03/10 05:30

    自由日日shoot》護航風電 議員涉集體收賄2600多萬 雲林國民黨籍議長沈宗隆聲押

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    涉綠能弊案！ 雲林縣議長沈宗隆凌晨200萬交保
    2023/03/10 02:45

    涉綠能弊案！ 雲林縣議長沈宗隆凌晨200萬交保
    達德能源透過白手套行賄議員修法 雲林縣府：並無個別待遇
    2023/03/09 19:50

    達德能源透過白手套行賄議員修法 雲林縣府：並無個別待遇
    雲縣議長沈宗隆、3議員涉綠能弊案 檢擴大追查2600萬賄款流向
    2023/03/09 14:46

    雲縣議長沈宗隆、3議員涉綠能弊案 檢擴大追查2600萬賄款流向
    雲林議長挺朱批侯是國民黨中央策動？ 朱立倫駁：怎麼可能
    2023/02/07 11:35

    雲林議長挺朱批侯是國民黨中央策動？ 朱立倫駁：怎麼可能
    雲縣議長拱朱：侯友宜南部沒票
    2023/02/06 05:30

    雲縣議長拱朱：侯友宜南部沒票
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播