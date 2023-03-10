雲林縣議長沈宗隆等人獲交保 雲檢：不排除提出抗告

雲林縣議長沈宗隆200萬交保今晨3點步出法院神情疲憊。（記者黃淑莉攝）

2023/03/10 13:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕涉收受達德集團賄賂，雲林縣議長沈宗隆等人被雲林地方法院裁定以200萬元到6萬元金額交保候傳、限制出境；雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今早表示，檢察官就是認為相關被告的證據穩固，且涉嫌重大，有羈押必要才予以聲押，在接到裁定書了解裁定內容後，不排除提出抗告。

議長沈宗隆與雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人，疑似涉及收受達德集團行賄，金額共計2600多萬元，雲林地檢署3月8日搜索21處，並約談沈等27人，訊後達德集團王姓前董事長及許留賓、黃文祥、達德集團曾姓及廖姓高階主管，分別以100萬至15萬元不等金額交保候傳，另沈宗隆、王又民及王的游姓女助理、達德集團潘姓主管及其妻游女（游姓助理的胞妹）、鍾姓包商等6人聲押。

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雲林地院歷時近7小時開庭，在今天凌晨1點50分左右作出裁定，其中潘男收押，沈宗隆200萬、鍾姓包商100萬、王又民50萬、潘妻游女6萬元交保候傳，另游姓助理無保請回。

主任檢察官朱啟仁表示，相關被告涉嫌重大，有羈押必要，將在接到法院裁定書後，不排除提出抗告。

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