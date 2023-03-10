看護想當「油土伯」 拍影片分享阿嬤灌食、排泄物惹怒家屬

菲律賓看護阿珍把照顧阿嬤的生活點滴拍成影片上傳影音網站，被判6月。圖為示意圖，與當事人無關。（資料照）

2023/03/10 14:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕菲律賓籍女子Jimenez（阿珍）來台當看護，她想跟網友分享來台工作的點滴，用手機拍下自己照護阿嬤的生活，上傳到YOUTUBE並開啟個人頻道，結果被家屬發現後要求她刪除，阿珍不聽被告，法官認為她已違反個資法判徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，2021年5月，劉姓女子聘僱阿珍（43歲）來台擔任母親的看護，阿珍才工作一個禮拜，就被劉女發現她把照顧母親灌食、注射、檢查有無排泄物等內容，拍攝成影片後剪輯上傳到YOUTUBE並開啟個人頻道。

請繼續往下閱讀...

劉女認為，母親的病症及服用藥物等個人資料都被阿珍公開，且阿珍拍這些影片時完全沒有經過她們同意，她要求阿珍把影片刪除、下架，但阿珍不聽，認為自己經營頻道是想跟朋友分享生活，也沒有廠商找她賣東西，她只有幫忙朋友宣傳在網路賣東西。

劉女不滿，蒐證後委請律師提告，高雄地院審理時，阿珍辯稱，自己不是故意拍攝阿嬤，只是想拍攝照顧病人的情形，當時有給劉女看她拍的影片，劉女並沒有叫她刪掉；法官根據相關事證，認定阿珍未經同意就拍攝並散布他人隱私，依違反個資法判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法