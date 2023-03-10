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    首頁　>　社會

    樂極生悲？女偕閨密夜店狂歡「酒駕」回家 自撞全車5人受傷

    車內5人全都受傷，消防救難人員於現場急救。（中市消防局提供）

    車內5人全都受傷，消防救難人員於現場急救。（中市消防局提供）

    2023/03/10 13:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市24歲潘姓女子，今天（10日）與閨密、好友共5人，到台中市夜店喝酒歡樂，清晨5時許返家途中，潘女酒駕自撞分隔島，整輛轎車的車頭幾乎撞爛，全車5人都受傷，還一度受困車內，中市消防局破壞車體救出5人送醫，傷勢無大礙，警方將潘女依公共危險罪嫌法辦。

    中市警局四分局交通分隊調查，上述5人分別住台中市、南投縣，5人（3男2女）一起到台中市區的夜店歡樂，至今天清晨5時許，潘姓女駕駛打算送朋友回家，她不顧自己有喝酒，驅車於台中市南屯區的環中路四段，往烏日方向的74橋下，疑似左轉不當，自撞分隔島的快速道路水泥柱。

    潘女駕駛的轎車，車頭幾乎全毀，5人也一度受困車內，中市消防局派遣春社、烏日、南屯等三個消防分隊，動用破壞器材將車體破壞拆開，救出5人陸續送醫，其中，潘女腰部疼痛、肢體擦傷、意識清楚，17歲女乘客與18歲男乘客，分別身體或四肢痠痛，但意識都清楚，另兩名30多歲男乘客，頭部疼痛及肢體擦傷、意識清楚。

    警方酒測顯示，潘女呼氣的酒精濃度達每公升0.4毫克，有酒駕肇事的刑事責任，警方依公共危險罪將潘女移送台中地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    消防員破壞車體，將受困車內的傷者救出。（中市消防局提供）

    消防員破壞車體，將受困車內的傷者救出。（中市消防局提供）

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