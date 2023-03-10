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    礁溪老爺酒店火警 被質疑灑水系統、消防栓沒水

    礁溪老爺昨火警，現場滿目瘡痍。（宜蘭縣消防局提供）

    礁溪老爺昨火警，現場滿目瘡痍。（宜蘭縣消防局提供）

    2023/03/10 12:40

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪老爺酒店昨天晚間發生火警，業者安全撤離438名用餐及房客，並安排入住附近飯店，不過，第一時間灑水系統等設備，是否順利運轉，引起兩種說法。

    礁溪老爺地下一樓各廚房的油煙，經過排油煙管，被集中抽往同樓層機房，再經管線輸往一樓的露天排油煙機。

    據宜蘭縣消防局火災調查科調查，昨晚廚房油鍋溫度過高起火，燒到排油煙管，煙管內有油殘留，一路延燒到機房、露天排油煙機，其中又以機房毀損最為嚴重。

    火災發生後，現場義消開罵，地板都是乾的，沒有水，消防栓也沒有水；今天還有媒體目擊，飯店人員被調查人員質問「一滴水都沒有！如果今天灑水系統有啟動的話，會這麼嚴重嗎？」

    不過，消防局火災預防科否認，地下一樓有密閉式自動灑水滅火設備，溫度達75度以上，設備會啟動灑水，「有火勢的地方都有灑水」。

    至於消防栓，火災預防科說，第一時間消防栓有啟動，並有出水，由酒店員工自衛消防編組操作滅火，消防、義消到場後，不確定有沒有水，如果沒有，可能是因為，水要靠幫浦運轉，幫浦電路被燒融短路，但詳細情況如何，會繼續調查。

    對於自動灑水系統、消防栓問題，礁溪老爺酒店說，都有正常啟動，強調每半年會進行一次消防安檢，最近一次是2月份，都沒有問題，廚房排煙管則是每年檢查1次、排油煙罩半年檢查1次，今年度已安排於3月底再次進行排油煙管檢查。

    礁溪老爺火災，現場滿目瘡痍。（宜蘭縣消防局提供）

    礁溪老爺火災，現場滿目瘡痍。（宜蘭縣消防局提供）

    宜蘭縣礁溪老爺酒店昨晚火警。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣礁溪老爺酒店昨晚火警。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局說，礁溪老爺酒店的灑水系統有啟動，圖為啟動痕跡。（宜蘭縣消防局提供）

    宜蘭縣消防局說，礁溪老爺酒店的灑水系統有啟動，圖為啟動痕跡。（宜蘭縣消防局提供）

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