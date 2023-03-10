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    汽機車不讓行人取締不力？基警：18天來已取締302件

    基隆市警一分局指出，警方自基隆市政府1月20日推動「行人友善」政策後，每天編排取締（含勸導）勤務，累計迄今已取締告發機車236件、汽車66件、該路口事故較同期減少10件，初步已見成效。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局指出，警方自基隆市政府1月20日推動「行人友善」政策後，每天編排取締（含勸導）勤務，累計迄今已取締告發機車236件、汽車66件、該路口事故較同期減少10件，初步已見成效。（記者林嘉東翻攝）

    2023/03/10 11:56

    〔記者林嘉東／基隆報導〕針對網紅Cheap在臉書粉專PO出一段影片，指汽、機車行經基隆市仁一、愛三路口時，並未禮讓行人，質疑基隆市長謝國樑：「您底下的警察都沒在抓？」對此，轄區基隆市警一分局今天上午發布新聞稿澄清，18天下來已取締告發機車236件、汽車66件、該路口事故較同期減少10件，初步已見成效。

    長期關注台灣交通議題的百萬網紅Cheap昨天在臉書粉專貼出一段影片，影片顯示基隆市仁愛區仁一、愛三路口，有不少人站在愛三路基隆郵局前斑馬線上，欲穿越仁一路到對面信一路，被搶快的機車、汽車擋住，只能等車輛通過後再行走。

    畫面還顯示有一名警員站在仁一路上的中華電信門口，Cheap質疑，該名警員竟對眼前亂象視若無睹，並據此抨擊：「為什麼台灣洗刷不了行人地獄的惡名？警察不抓嘛！」他指出，謝國樑力推「行人友善」政策，大家都很期待，「但您知道，您底下的警察都沒在抓嗎？」

    基隆市警一分局指出，警方自基隆市政府1月20日推動「行人友善」政策後，每天編排取締（含勸導）勤務，累計迄今已取締告發機車236件、汽車66件、該路口事故較同期減少10件，初步已見成效。

    此外，基隆市仁一路為單向四個車道路，路幅較寬，人、車交會易發生危險，考量違規車輛車速快，攔停不易，易發生後車追撞事故，且須顧及警員執法安全，所以警員執法時，除了現場對違規汽、機車逕行舉發外，還會全程架設攝影機蒐證，針對有當場不能或不宜攔停舉發者，將依現場蒐證的畫面，續依道路交通處罰條例第7-2條蒐證後舉發。

    一分局長林文煜強調，分局將持續精進相關執法作為，保障行人用路安全，貫徹交通部年度重點交通執法政策，打造基隆市成為溫暖有愛的行人友善城市。

    林文煜呼籲，汽機車駕駛人行近路口要「慢、看、停」，行人要「停、看、聽」勿同時分心滑手機，以免發生危險。

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