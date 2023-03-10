為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雲警入夜威力掃蕩 鎖定特種場所

    雲警入夜威力掃蕩，鎖定KTV、酒店、小吃部進行臨檢。（記者詹士弘翻攝）

    雲警入夜威力掃蕩，鎖定KTV、酒店、小吃部進行臨檢。（記者詹士弘翻攝）

    2023/03/10 08:38

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林警方昨夜展開「系統性掃黑」，針對全縣KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生之行業等有危害治安場所進行臨檢，

    縣警局刑警大隊、斗六及虎尾分局及霹靂小組等警力，執行閉鎖式掃蕩及地毯式臨檢。

    雲林縣警局表示，本次專案共出動145名警力，與縣政府相關各局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派份子經濟來源，貫徹系統性掃黑策略；專案將持續多日，預計執行臨檢42處所，巡邏19班次，另專案迄今共計查獲通緝犯11件11人，妨害自由3件3人，毒品案1件1人，詐欺案1件1人、竊盜1件1人等各類犯罪17件17人，以維護治安平穩。

    雲林縣警局長林故廷表示，竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會陸續在觀光旅館以舉辦春酒方式彼此串聯，並以跑車甚至辣妹迎賓排場，引發社會不良觀感，警方絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，已責令各分局對幫派零容忍，針對任何暴力案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，絕不手軟。

    斗六警分局長黃念生也說，針對斗六地區幫派組合經常活動處所，已規劃威力掃蕩專案臨檢，並防制街頭鬥毆事件發生，並要求業者應善盡社會責任，重申不准有聚眾滋事，展現打擊不法的決心。

    雲警入夜威力掃蕩，鎖定KTV、酒店、小吃部進行臨檢。（記者詹士弘翻攝）

    雲警入夜威力掃蕩，鎖定KTV、酒店、小吃部進行臨檢。（記者詹士弘翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    明仁會囂張辦春酒惹眾怒 警清剿竹聯堂口破毒品分裝廠
    2023/03/10 07:53

    明仁會囂張辦春酒惹眾怒 警清剿竹聯堂口破毒品分裝廠
    竹聯幫高調辦春酒 侯友宜：取締幫派絕不手軟
    2023/03/09 17:12

    竹聯幫高調辦春酒 侯友宜：取締幫派絕不手軟

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    黑道高調辦春酒引風波 北市警：不允許黑幫挑戰公權力
    2023/03/09 14:01

    黑道高調辦春酒引風波 北市警：不允許黑幫挑戰公權力
    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」
    2023/03/09 07:27

    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    黑幫春酒拚場！警署：今晚針對黑幫據點及北北基桃宜擴大掃蕩
    2023/03/08 20:46

    黑幫春酒拚場！警署：今晚針對黑幫據點及北北基桃宜擴大掃蕩
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播