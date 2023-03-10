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    南投成立「打詐南投隊」 縣長許淑華防詐錄音沿街播放

    南投縣成立「打詐南投隊」，縣長許淑華（中）領軍錄製防詐宣導影片。（南投縣警察局提供）

    南投縣成立「打詐南投隊」，縣長許淑華（中）領軍錄製防詐宣導影片。（南投縣警察局提供）

    2023/03/10 08:26

    〔記者張協昇／南投報導〕國內詐騙集團猖獗，各種詐騙案件層出不窮，且手法不斷推陳出新，南投縣政府成立由縣警局主導的「打詐南投隊」，為加強宣導「一聽、二掛、三查」防詐3步驟，縣長許淑華領軍錄製防詐宣導影片，並將結合13鄉鎮清潔隊垃圾車、回收車沿街播放音檔，教導鄉親認識詐騙手法，加強宣導，提高阻詐力道。

    為加強打擊詐欺集團，南投縣政府結合各局處成立「打詐南投隊」，由南投縣警局主導各項防詐業務，除運用網站、社群媒體、廣播電臺及在各大風景區、醫療院所、賣場等人潮聚集場所，推播警政署署長黃明昭的「阿昭署長」五大項詐騙手法識詐宣導系列影片外，也由縣長許淑華錄製防詐宣導影片，並透過垃圾車、回收車沿著大街小巷「地毯式」推播放送音檔，加強宣導。

    南投縣警察局表示，由於網路資訊發達，各種詐騙手法日新月異，且隨時可能找上門，呼籲民眾謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，多加查證，提高警覺，同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，避免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南投縣政府為提高民眾防詐意識，將由垃圾車沿街播放縣長許淑華的防詐宣導錄音。（檔案照）

    南投縣政府為提高民眾防詐意識，將由垃圾車沿街播放縣長許淑華的防詐宣導錄音。（檔案照）

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