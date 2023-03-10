夥女友妹扯嬰靈誆墮胎學妹3P 錄7段性愛影片

情境照。（法新社檔案照）

2023/03/10 07:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕蔡姓男子夥同女友妹妹許女假借神明附身，涉嫌誆騙害怕嬰靈之說的墮胎學妹發生性關係、玩3P，並錄下7段性愛影片，高雄高分院審酌兩造和解，從輕分別判處蔡和許女徒刑9年2月和7年10月，可上訴。

判決書指出，2020年2月24日，被害人小芳（化名）向學姊許女吐露因墮胎而心情不佳，擔憂嬰靈等鬼神之事，許女竟謊稱她姊姊的蔡姓男友專精命理、通靈，有能力為其消災解厄。後來蔡獲悉此事，透過許女邀小芳於同月27日，到高雄市她的住處。

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小芳抵達後，蔡即假裝神明附身，先以毛筆沾紅色液體朝她畫符後燃燒符咒，並佯稱如不配合，會有人死掉，甚至說要像夫妻一樣發生性行為，嬰靈才會相信蔡是其父，才有辦法收伏。

在旁的許女也配合演出，在小芳遲疑之際，恫嚇若不配合，她和家人會有生命危險，小芳因墮胎不久，意志力薄弱，對鬼神之說深懼不疑，乃於28日凌晨，在許父房間遭蔡性侵。

當天晚上6點50分，蔡又如法炮製，誆稱汽車旅館陰氣較重，可以讓小芳看到墮胎的孩子為由，騎車載她到摩鐵後，要求她為其口交並性交，甚至用手機錄下過程後，始讓小芳回許女住處，並在隔天回屏東家裡。

隔天，蔡、許女一同前往屏東，對小芳恫說，若不和其男友分手，可能會死掉或被男友殺害分屍，她因害怕乃於當天深夜11點，隨2人回許女住處後，配合玩3P補陽氣、消災解厄，由許女與蔡接吻，小芳並替蔡口交，隨後第三度被性侵。

小芳返家後告知男友上情，始驚覺有異而報警處理，員警搜索許家，查扣7段性愛影片及手機等證物。

蔡男辯稱，小芳說體內還有墮胎後殘留的遺體，很擔心又不想看醫生，他介紹網路傳聞「發生性關係可讓身體內的遺體，流的比較乾淨」，經她同意嘿咻，後來確實有流出來，並沒有強迫她。

許女也幫他說話，蔡男告訴學妹這是坊間傳聞，她確實答應也沒有抗拒。

地院開庭調查，據蔡和小芳line對話內容，認定蔡、許女所辯不足採信，依妨害性自主罪分別判處10年和8年6月徒刑，2人不服上訴，高雄高分院審酌兩造達成調解，賠償近百萬元，從輕改判蔡9年2月，許女處7年10月，仍可上訴。

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