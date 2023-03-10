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    首頁　>　社會

    涉綠能弊案 雲林縣議長沈宗隆200萬元交保

    2023/03/10 04:12

    〔中央社〕雲林縣議長沈宗隆等人涉向達德集團收賄，檢方昨天傳喚相關人等，並認為沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押，法院今天裁定，沈宗隆等5人以6萬元到200萬元不等金額交保，潘姓前執行長收押。

    達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥支持，協助達德集團向縣府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元。

    檢方8日同步搜索縣議會等21個地點，並約談沈宗隆、王又民等27人到案說明。

    檢方複訊後，認定沈宗隆、王又民及潘姓執行長、鍾姓包商、游姓姊妹等6人，違反貪污治罪條例、商業會計法等罪，且有串供之虞，向法院聲請羈押。其餘人訊後分別諭知100萬元至15萬元不等金額交保。

    法官在今天凌晨裁定潘姓執行長收押，其游姓妻子6萬元交保，而沈宗隆200萬元交保、王又民50萬元交保、鍾姓包商100萬元交保、游姓助理（潘妻的姊姊）無保請回。

    沈宗隆步出法警室，與妻子李安倩相擁，同時向前來關心的親友揮手致意；他表示，感謝法官的寬容大度，由於全案仍在審理中，基於偵查不公開，不便多說。

    沈宗隆表示，3天睡不到4小時，睡眠時間不足，返家第一件事要洗澡、吃藥和睡覺。

    雲林縣府發布聲明表示，全案已向檢調說明，縣府尊重司法決不護短，將會全力配合檢調調查，杜絕不法情事；由於案件尚在調查階段，基於偵查不公開原則，相關細節不便評論。達德集團則說，針對檢調調查，尊重亦將全力配合。（編輯：楊昭彥）1120310

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