3/9 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（3月9日）開獎的112000020期威力彩、第112000058期今彩539、第112000058期雙贏彩頭獎均摃龜。（擷取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

2023/03/09 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月9日）開獎的112000020期威力彩、第112000058期今彩539、第112000058期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000020期威力彩中獎號碼為「第一區：17、25、29、35、37、38，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得3562萬8358元；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共233注中獎，每注可得4000元；陸獎共1662注中獎，每注可得800元；柒獎共3587注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬372注中獎，每注可得200元；玖獎2萬3014注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5752注中獎，每注可得100元。

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第112000020期38樂合彩中獎號碼為「17、25、29、35、37、38」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共96注中獎，每注可得5750元；二合共2276注中獎，每注可得750元。

第112000058期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、10、11、12、13、14、15、17、18、20」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共102注中獎，每注可得500元；肆獎共1260注中獎，每注可得100元。

第112000058期今彩539中獎號碼為「11、26、30、38、39」，頭獎摃龜；貳獎共155注中獎，每注可得2萬元；參獎共6483注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3743注中獎，每注可得50元。

第112000058期39樂合彩中獎號碼為「11、26、30、38、39」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共230注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9401注中獎，每注可得1125元。

第112000058期3星彩中獎號碼為「348」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000058期4星彩中獎號碼為「0479」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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