醉男發動引擎睡覺挨罰 法官認定沒「駕駛」撤銷罰單

范男主張他只是在車內休息，沒有酒駕行為，苗栗地方法院審理後，認為無從認定范男有「駕駛」之舉，判決撤銷罰單處分。圖為台中警方執行夜間取締酒駕勤務。（資料照）

2023/03/09 18:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕范姓男子坐在停放路邊停車格內、引擎發動、車門開啟的租賃車駕駛座上睡覺，被警方測得酒精呼氣值0.66mg/l，被送法辦並吃上12萬7500元罰單。范男於刑事部分獲不起訴，也提行政訴訟，主張他只是在車內休息，沒有酒駕行為；苗栗地方法院審理，認為無從認定范男有「駕駛」之舉，判決撤銷罰單處分。

范男於去年11月12日凌晨2點19分許，坐在停放於台中市區路邊停車格內、引擎發動、大燈亮起的租賃轎車駕駛座上睡覺，駕駛座車門還開啟，被台中市政府第一警分局員警發現；員警上前關心，發現他散發酒氣。

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范男經員警施以酒測，測得吐氣酒精濃度達0.66mg/L，超過0.55mg/L，除將其依法送辦；另行政罰部分，因租賃車是范男透過手機APP租來，租賃時有勾選「我確實遵守『酒後不駕車』的安全法則」等契約項目，員警也以「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準及租賃車業者已盡告知酒駕處罰規定之義務，汽機車駕駛人依其駕駛車輛所處罰鍰加罰」開單告發。

范男被台中市交通事件裁決處處罰鍰12萬7500元，吊扣駕駛執照24個月，並應參加道路交通安全講習。由於范男刑事部分，獲台中地方檢察署以不起訴處分，他也提起行政訴訟。

范男主張，他當日因酒醉身體不適，有請飲酒處服務生協助找代理駕駛，所以先在車上休息等待代駕到場，未曾駕駛移動車輛，發動引擎僅是希望吹冷氣緩解身體不適症狀，不久後他便意識模糊睡著，並無酒駕意圖，也無酒駕事實，聲明處分撤銷。

台中市交通事件裁決處則以當日范男所在車輛引擎發動、大燈及儀表板亮起，范男坐於駕駛座上且右腳置於油門上，故車輛已處於得立即行駛狀態，已屬駕駛汽車行為，而范男租賃車輛契約已詳實告知承租人不得酒醉使用車輛，故罰鍰應加罰2分之1，資為抗辯，並聲明范男之訴駁回。

法官依據道交條例所指「駕駛汽車」、刑法第185條之3酒醉不能安全駕駛罪條文中所謂「駕駛」行為，及參照台北高等行政法院、最高法院相關判決意旨，認為行為人主觀上須有移動交通工具之意思，且客觀上於其控制或操控下移動動力交通工具，或車輛處於可任意按其意志支配移動之情狀，方屬駕駛汽機車行為，倘非出於駕駛目的之休息、檢查、修理、收拾或取物而上車，縱使發動車輛，也非屬駕駛行為。

法官調查，范男當時坐在椅背向後傾斜約45度角的駕駛座上，雖引擎發動、大燈亮起、駕駛座車門開啟，范男右腳僅位於油門處，無從確認是否為於油門上而得隨時踩下加速，況當下排檔桿位於P檔位置，車輛無從移動，難認其客觀上有駕駛該車之舉。

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