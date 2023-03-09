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    毒鴛鴦駕贓車違停 女通緝犯冒名被識破雙雙送辦

    新北市一對毒鴛鴦駕車途經蘆洲，被警發現是贓車，揪出毒鴛鴦持毒，女毒蟲還是通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一對毒鴛鴦駕車途經蘆洲，被警發現是贓車，揪出毒鴛鴦持毒，女毒蟲還是通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/09 12:42

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一對毒鴛鴦駕車途經蘆洲區，因違規停車被警方攔查，赫見該車失竊還懸掛偷來的車牌，警方盤查這對男女，陳姓女子背出個人資料，被警方揪出冒名受檢，更在車上發現大麻等毒品，丁姓男子雖企圖擔下持毒罪責，但警方一查赫見女子吸毒且被通緝，除將陳女押解歸案，並依毒品罪嫌送辦這對毒鴛鴦。

    新北市警蘆洲分局三民所8日晚間巡邏途經蘆洲區民族路，在一處超商前發現一輛違停轎車，盤查時發現車上空無一人，查詢車牌赫見該車失竊，且懸掛失竊車牌，不久一對男女走近該車，警方盤查兩人身分，女子流利背出身分證、生日、住處，但警方一查，女子與資料顯示的照片、體型有差異，準備帶回警所釐清之際，支援警力又在車上發現一罐大麻菸草、兩包不明粉末等，將對毒鴛鴦帶回偵訊。

    警方將毒鴛鴦帶回派出所，確認兩人為41歲丁男及35歲陳女，警方戳破陳女身分，赫見為詐欺通緝犯，兩人車上的粉末化驗後，確認為安非他命、海洛因等毒品，丁男還企圖辯稱毒品都是他持有，企圖擔下罪責。

    嫌犯辯稱，他向友人借車使用，不清楚是贓車，但他按友人要求，偷來其餘同款車牌替換，警方懷疑毒鴛鴦說詞，持續通知車主、溯源毒品及查緝毒品上游。

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    新北市一對毒鴛鴦駕車途經蘆洲，被警發現是贓車，揪出毒鴛鴦持毒，女毒蟲還是通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一對毒鴛鴦駕車途經蘆洲，被警發現是贓車，揪出毒鴛鴦持毒，女毒蟲還是通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

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