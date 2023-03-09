酒店女公關刺死求歡男酒客 伴屍11小時自首高院判11年

酒店女公關拒絕酒客求歡，將他刺死，伴屍11小時後自首，高院今依殺人罪判刑11年。（記者楊國文攝）

2023/03/09 11:17

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市鄧姓酒店女公關前年防疫期間，拒絕在酒店認識的蔡男上門求歡，雙方激烈爭吵，鄧女情急之下，拾起水果刀朝蔡男胸部猛刺，致其當場斃命，鄧女在租住處呆坐伴屍11小時後自首，一審考量她符合自首規定給予減刑，依殺人罪判刑9年4月，上訴後，高等法院今改判為11年徒刑。可上訴。

檢警調查，現年41歲的鄧女在酒店擔任女公關，與蔡男於酒店結識，雙方是性伴侶關係。

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前年7月，疫情處於三級警戒防疫期間，酒店暫時關閉，單身的蔡男無處可去，7月23日上午7點半，跑到鄧女租屋處求歡遭拒，雙方發生口角、肢體衝突，混亂中，鄧女持25公分長的水果刀刺進蔡男左胸，見他倒在地上失去意識死亡。

案發後，鄧女不知所措、慌了手腳，直到當天下午6點38分才打電話向警方自首，警方趕抵現場仍將蔡男緊急送醫，但到院已不治。

鄧女於警詢、偵訊時坦承與蔡男口角後，憤持水果刀刺進他左胸，蔡男隨即倒地不起，她未及時報案救護，直到晚上才自首。

經法醫解剖蔡男遺體，證實死因為銳器刺傷左胸，造成心臟和左肺受創出血，引起心包囊積血、大量血胸、左肺塌陷而死亡。檢方偵查後依殺人罪嫌起訴鄧女。

桃園地院認為，當天是鄧女邀蔡男至家中，卻因蔡男求歡被拒而發生爭執，鄧女即持水果刀將他刺死，考量她主動自首，符合減刑規定，偵審期間均坦承犯行，將她判刑9年4月。

高院認定一審判刑過輕，今改判11年徒刑。鄧女今未出庭聆判。

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