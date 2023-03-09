男子午夜走上高速公路 慘遭3車撞擊當場身亡

李姓男子遭3車撞擊，最後倒在陳男駕駛的轎車下。（記者吳昇儒翻攝）

2023/03/09 10:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕62歲李姓男子昨日深夜11時44分，不知為何原因，從北向五堵出口徒步逆向進入國道後，順向行走於外側車道往北，遭成姓男子駕駛的轎車撞擊後，又遭楊姓男子駕駛大貨車撞擊，最後被輾壓在陳男車底，身體蜷曲、頭部破裂、腦漿外溢。警消到場後，確認李男已當場死亡。警方初步調查，3名駕駛均無酒駕的情形，事故原因待進一步調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心昨日深夜接獲通報指出，國道1號北向6.8公里五堵路段有行人，立即通報線上巡邏車前往查看，2分鐘後即接到民眾報案行人被車輛撞擊，即刻通知119派救護車，並通知緩撞車到場。

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員警於2分鐘內即抵達現場，發現一名行人遭壓在轎車前保險桿下，經救護人員查看後，確認已明顯死亡。將行人移置外側路肩後，通知基隆市立殯儀館派人至現場處理，事故於今日凌晨0時50分排除。

警方初步調查，李男家屬表示李男早上即出門，並不清楚去向，經警方通知，才知已經遭撞身亡。3名駕駛經酒測後，確定酒測值為0，排除有酒駕情形。肇事原因警方還要進一步釐清，後續將報請基隆地檢署相驗。

國道公路警察局第一公路呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，提高警覺注意車前狀況，另機車、腳踏車、行人應注意標誌勿上國道以免憾事發生。

救護人員趕抵時，發現李男已經明顯死亡。（記者吳昇儒翻攝）

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