大湖公園划船挨罰1200元 開放水域聯盟召集人抗罰敗訴確定

台灣開放水域聯盟共同召集人方凱弘去年在大湖公園湖泊區划船，被官方認定違規開罰1200元，方雖提告抗罰，仍被法院判決敗訴確定。（資料照）

2023/03/09 09:42

〔記者溫于德／台北報導〕去年元旦，台灣開放水域聯盟共同召集人方凱弘到在北市大湖公園湖泊區划船，台北市政府工務局公園路燈工程管理處認定方違規開罰；但方主張，當下行為是對官方持未開放划船表達抗議，不應受罰。台北高等行政法院維持一審見解，認定官方裁罰1200元沒有問題，判方敗訴確定。

當天上午11時許，方在大湖公園湖泊區划船，被台北市政府工務局公園路燈工程管理處認定違反台北市公園管理自治條例，裁罰1200元。

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方認為，他以無動力的浮具懸掛標語「海洋國家」，並持「水域解嚴」旗幟下水划船，沿途高喊口號，藉此對台北市政府工務局公園路燈工程管理處遲未開放大湖公園划船表達抗議，並非單純水域遊憩舉動，是一種「象徵性言論」，受憲法言論自由保障，也是「公民不服從」行為。

方表示，台北市公園管理自治條例第13條禁止划船規定，未能與時俱進修法，已侵害基本人權，而該規定的立法意旨，是為了避免水質被污染並保護動植物，然而，警方並未舉證他是否有作這些行為，僅依他「划船」就認定違規，過於率斷。

方也強調，如同大湖公園這種防災公園與居民間屬於防災共同體，平時可以做為民眾休憩場所，且大湖公園沒有保育類動植物，所以可提供民眾下水划船，不應該對他開罰。

台北市政府工務局公園路燈工程管理處解釋，該規定是為了保障民眾在公園內休憩、遊樂、運動、往來通行等權益，同時避免污染毒害水質及傷害動植物，也確保防災不受干擾，具有重要公益，方卻將船具攜入湖內並划船，足以侵害大眾使用公園的權利，依規定開罰並未牴觸憲法。

況且，公園駐警當天到場時有先吹哨警示，代表已先行勸導，卻有民眾在湖中不願配合上岸，確實違反規定；何況，大湖公園里長曾表示，公園湖內含有生態浮島也有水鳥棲息，應禁止人為干擾生態，台北市政府工務局公園路燈工程管理處依法開罰沒有問題。

一審台北地院行政訴訟庭認同台北市政府工務局公園路燈工程管理處的說法，並指方可採取其他方式表達抗議，且方若發生船隻翻覆意外，勢必緊急動員警消或醫護人員等國家資源進行救援，如此一來，會對公益造成影響，判方敗訴。

案經方上訴，台北高等行政法院維持一審見解，認定裁罰1200元沒有問題，判方敗訴確定。

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