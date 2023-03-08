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    新北6處輕軌、公車站玻璃帷幕遭射破 白牌車司機落網

    新北市淡水6處輕軌站體、公車站玻璃帷幕遭許姓司機持彈弓破壞，警方依毀損罪嫌送辦，續追許嫌其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水6處輕軌站體、公車站玻璃帷幕遭許姓司機持彈弓破壞，警方依毀損罪嫌送辦，續追許嫌其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/08 14:45

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警方偵破淡水輕軌竿蓁林站體及米粉寮公車站等6處玻璃帷幕連續攻擊案，涉案的白牌司機許男辯稱，他因積欠賭債，向銀行、地下錢莊借款還債，遭高利貸及還款壓得喘不過氣，載客到淡水，返程自行從車上以強力彈弓射擊沿路玻璃帷幕洩憤，警方今天先將許嫌依毀損罪嫌送辦，因許嫌犯案強力彈弓及十釐米鋼珠彈，具強大殺傷力，將續追兇器來源及是否涉及它案。

    淡水警分局7日上午9時許陸續接獲輕軌人員乘客報案，指稱淡海輕軌竿蓁林、淡金新市一路站、淡金北新站等3站站體手扶梯旁玻璃帷幕碎裂，無獨有偶，幾乎同一時間，淡水濱海路二段義山路口、米粉寮、甜水郡等3處公車候車站，也連續傳出玻璃帷幕遭破壞情事。

    警方到場勘驗，發現輕軌站體數面約100平方公分的玻璃帷幕被破壞，甚至還是二連發，輕軌義山站候車站兩片150平方公分的玻璃牆也遭連續攻擊，現場並發現遺留數發鋼珠彈攻擊破壞。

    警方獲報後擴大追查，發現一輛白牌車涉案，7日晚間循線到板橋拘提39歲許嫌到案，在他車上起出強力彈弓、上百顆鋼珠彈等證物；許嫌辯稱，他開白牌車搭客謀生，但積欠數十萬賭債，向銀行借信貸、地下錢莊借錢，遭高利貸壓得喘不過氣，7日清晨載人到淡水，返程途中持強力彈弓，朝輕軌、公車站候車站、站體玻璃帷幕射擊洩憤，他還模擬邊開車、邊雙手拉弓射擊。

    但警方仍對許嫌說法存疑，除先將許嫌送辦，也將續追許嫌其餘犯行；候車民眾得知淡水輕軌、公車站體玻璃攻擊案嫌犯落網，都不禁鬆口氣，民眾說，如果上百平方公分的玻璃遭攻擊時碎裂傷及民眾，恐釀成公安，呼籲相關單位嚴加防範。

    新北市淡水6處輕軌站體、公車站玻璃帷幕遭許姓司機持彈弓破壞，警方依毀損罪嫌送辦，續追許嫌其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水6處輕軌站體、公車站玻璃帷幕遭許姓司機持彈弓破壞，警方依毀損罪嫌送辦，續追許嫌其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水6處輕軌站體、公車站玻璃帷幕遭許姓司機持彈弓破壞，警方依毀損罪嫌送辦，續追許嫌其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水6處輕軌站體、公車站玻璃帷幕遭許姓司機持彈弓破壞，警方依毀損罪嫌送辦，續追許嫌其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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