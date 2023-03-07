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    首頁　>　社會

    台鐵花壇彰化段誤點 警︰驅離占據平交道男子非路人打架

    男子逗留在彰化縣花壇鄉花秀路平交道不願離開，警方和現場交管人員好言相勸，不得已噴辣椒水才制伏男子帶離現場。（圖由民眾提供）

    男子逗留在彰化縣花壇鄉花秀路平交道不願離開，警方和現場交管人員好言相勸，不得已噴辣椒水才制伏男子帶離現場。（圖由民眾提供）

    2023/03/07 16:10

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣花壇鄉花秀路鐵路平交道，今天早上8點4分發生1名男子滯留平交道，現場交管人員勸阻無效，警方獲報趕抵現場，用辣椒水制伏男子，男子前後在平交道停留了19分鐘，2144車次的區間車緊急減速停車，區間車急停波及另2班列車，共計3班列車延誤42分，還好沒有人員受傷，虛驚一場。

    彰化警分局花壇分駐所表示，男子疑因情緒不穩定，而自行跑到花秀路鐵路平交道上逗留，交管人員上前指揮勸阻，男子反抗不願離開，警方接獲報案後立即趕赴現場，男子還是拒絕離開，員警見狀不妙，拿出辣椒水噴灑，男子才被帶離平交道，同一時間119救護車也抵達現場，將男子送醫。

    台鐵表示，花壇站及彰化站之間的班車受到整起事故影響，有3列班車受影響共計延誤42分鐘，員警將男子帶離平交道後，列車運作隨即恢復正常。

    這起事件有網友聲稱，在花壇至彰化間花秀路平交道看到有人打架，導致台鐵2144車次列車停在花壇開不出來、377車次停在彰化出不來，共3列車延誤42分鐘，網友諷刺「2023最好笑誤點理由提名」，此傳聞警方駁斥與事實出入很大，疑精神狀況不佳的男子闖進平交道不願離開，警方因此才用警棍強行把男子帶離，不是打架！

    男子脫下外套阻止現場交管人員靠近。（圖由民眾提供）

    男子脫下外套阻止現場交管人員靠近。（圖由民眾提供）

    彰化縣花壇鄉花秀路平交道今天早上發生男子占據平交道，交管人員和警方花了一番功夫才把男子制伏， 並送醫治療。（圖擷取「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

    彰化縣花壇鄉花秀路平交道今天早上發生男子占據平交道，交管人員和警方花了一番功夫才把男子制伏， 並送醫治療。（圖擷取「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉絲團）

    男子被制伏在地後由119救護車送醫院治療。（圖由民眾提供）

    男子被制伏在地後由119救護車送醫院治療。（圖由民眾提供）

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