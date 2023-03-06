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    首頁　>　社會

    人妻「類單親」出軌被捉包 小王挨告不知她已婚免賠

    已婚郭姓女子長期與丈夫分居，旁人多以為她是「單親媽媽」，郭女與范男外遇，丈夫告范男，橋頭地院採認被告不知郭女已婚，難認故意侵害其配偶權，駁回其求償之訴。（資料照）

    已婚郭姓女子長期與丈夫分居，旁人多以為她是「單親媽媽」，郭女與范男外遇，丈夫告范男，橋頭地院採認被告不知郭女已婚，難認故意侵害其配偶權，駁回其求償之訴。（資料照）

    2023/03/06 15:41

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市已婚郭姓女子育有一子，但因長期與丈夫分居，友人、同事多以為她是「單親媽媽」，郭女2021年被丈夫發現外遇范男，丈夫狀告范男侵害配偶權求償60萬元，橋頭地院採認被告不知郭女已婚，難認故意侵害其配偶權，駁回其求償之訴。

    判決指出，原告吳男主張，他與郭女原為夫妻，2021年7月3日，無意間在郭行動電話裡發現她與范男有不當之言語，進一步調閱車上行車紀錄器，發現曖昧「范太太」、「范先生」、「愛你」、「我好想你」等文句，存不正常之男女關係。

    追蹤發現妻子同年7月13日下班後進汽車旅館，經質問妻子後，其坦承與被告間確有不正常之男女關係，8月19日又被發現再一次進摩鐵約會，同年12月10日雙方辦理離婚登記，並怒告范男求償60萬元。

    范辯稱，郭女不曾主動告知其已婚身分，且郭吳長期處於分居狀態。郭女也說，從交往、結婚、生小孩期間均未與原告同住，她是與母親、小孩同住，住處都沒有任何原告貼身衣物、刮鬍刀、牙刷、內衣褲等物品，她主動追求范男時，有刻意隱瞞已婚的事實。

    橋頭地院審理認為，依吳男所提事證，無法認定被告知悉或可得而知郭女為有配偶之人，不能僅因郭女育有1子即推認被告知悉郭女係有配偶之人，駁回其損害求償之訴，可上訴。

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