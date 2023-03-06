不堪家暴她逃回娘家仍遭夫闖入掐死 惡男無期徒刑定讞

駱銘輝掐死妻子，被依殺人罪判處無期徒刑定讞。（資料照）

2023/03/06 11:33

〔記者溫于德／台北報導〕高雄44歲男子駱銘輝長期吸毒、改槍販售維生，3年前新婚妻子因無法忍受家暴，逃回娘家想離婚，竟被他徒手掐住頸部，導致頸部軟骨斷成三截死亡。駱男落網後坦承殺妻，卻不願意詳細交代案情；最高法院維持歷審見解，認定駱男並未真心悔悟，依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。

2020年3月駱男夫妻結婚，婚後多次朝妻子丟擲物品、持剪刀剪開妻子衣物後逼跳海，甚至逼妻子一次吞下數10顆精神科用藥，還威脅公布性愛畫面，並要求妻子脫去衣物後綑綁再予凌虐等。

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駱妻無法忍受家暴決定離婚，全身是傷搬回娘家，駱男對此不滿，7月7日先在筆記本寫下「今天一定殺人」，9日再前往娘家行凶，當晚他不得其門而入，先在公寓樓下按電鈴、喊叫，後再尾隨其他住戶進入公寓並按電鈴，此時駱妻的家人因為曾經受過腦傷，誤開家門。

駱男見妻子立刻大力掐其脖子，導致頸部軟骨斷成三截死亡，他隨後逃亡並傳訊給友人稱：「我殺死人了」；後來是駱妻未根據醫囑回診，經醫院通知駱妻母親，才揭發這起命案。

然而，駱男落網後坦承殺妻，卻否認故意殺人，辯稱是妻子與前夫所生的孩子在外欠債，他應妻子要求協助尋短，以領取保險金還債，且夫妻也已談好，他先殺妻再輕生。

高雄地院、高雄高分院均依訊息紀錄、證人證詞等，拒絕採信駱男說法，另妻子的小孩曾證稱：「看過媽媽兩個眼睛腫的像半顆拳頭大」，故認定他犯殺人罪；至於他雖然有精神病史，但行凶後曾洗澡換過衣服，也能清楚答辯，並未因服用精神科藥物或施用毒品，影響行為能力，未予減刑，量處無期徒刑、褫奪公權終身。最高法院駁回上訴定讞。

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