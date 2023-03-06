女會計不爽浴廁被佔用過久 竟「屎攻」鄰居

黃姓女子因急著上廁所，不滿租屋處女鄰居劉女使用浴室過久，竟出狠招「屎攻」報復，以她內褲的糞便直接塗抹在剛步出浴室的劉女頭、臉部等處，劉女不甘受辱提告。高等法院依強暴侮辱罪判黃女拘役59天，可易科罰金59000元定讞。（記者楊國文攝）

2023/03/06 00:01

〔記者楊國文／台北報導〕吵架竟朝人塗抺大便！黃姓女會計因急著上廁所，不滿租屋處的女鄰居劉女使用浴室過久，竟出狠招「屎攻」報復，以她內褲的糞便直接塗抹在剛步出浴室的劉女頭、臉部等處和浴巾上面。高等法院審理認定，黃女朝劉女身上塗抹糞便的強暴侮辱行為，已對其人格、尊嚴造成貶損，依刑法強暴侮辱罪判黃女拘役59天，得易科罰金5萬9千元定讞。

劉女和黃女分別承租台北市某公寓4樓不同雅房居住，另有3間套房，黃女與劉女共用同一間浴廁。

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檢方調查，2021年3月14日凌晨零時，黃女因為拉肚子要上廁所，不滿劉女使用浴廁過久，經敲門要求她離開浴廁未果，竟在劉女甫自浴廁開門走出時，以她內褲裡的糞便直接塗抹在劉女頭、臉、浴巾上面，劉女受驚大叫，兩人發生激烈爭吵。劉女對黃女提告，台北地檢署偵查後，依公然侮辱罪起訴黃女。

法院審理時，黃女矢口否認將自身糞便塗抹在劉女身上，堅稱所有指控都是劉女捏造。

劉女指稱，案發時正在浴室洗頭，洗到一半時黃女敲門，她無法馬上出去。因黃女狂敲浴室的門，她趕緊圍一條浴巾從浴室出來，沒想到黃女竟從內褲裡面掏出大便抹在她的頭、臉、全身，並一路攻擊她到浴室的牆角，使得地板、浴巾上都有黃女的大便。

陳姓女套房房客證稱，事發時原本在睡覺，聽到黃女大聲拍打浴室門，她才到套房門口查看。案發後，劉女給她看沾到大便的浴巾。

法官查出，黃女事後以LINE向劉姓房東抱怨並要求：「你最好警告她，這次是用大便抹在她身上而已喔！若下次再這樣的話要小心我怎麼對付她」、「這次抹大便潑糞事件讓她學會教訓終生難忘」等話，可見黃女自承朝劉女身上塗抹糞便等事為真。

高等法院認定，黃女在租屋處公共走道旁的浴廁門口對劉女塗抹糞便，乃惡意侮辱，此強暴侮辱行為更是對劉女的人格、尊嚴造成貶損，審酌黃女矢口否認犯行、未賠償被害人的犯後態度等情形，依強暴侮辱罪判拘役59天，得易科罰金5萬9千元定讞。

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