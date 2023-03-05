「男模」一句就暈船 女服務生差點掏月薪買點數

梁姓女服務生在交友APP上遇到詐騙歹徒假稱的「男模特」，所以到超商買點數想跟「男模」見面，還好被超商女店員發現異樣，急忙向警方報案。（民眾提供）

2023/03/05 21:17

〔記者王捷／台南報導〕梁姓女服務生在網路上遇到詐騙集團，她不知道歹徒都用「照騙」假扮成男模特，對方一句「想快點見你」讓梁女暈船，到了約定的超商，歹徒露出真面目，要梁女拿2萬5千元買點數，這相當梁女的月薪，還好超商的女店員跟梁女說這是詐騙並報案，等警方到了以後梁女才清醒。

26歲的梁女是在交友APP上認識對方的，加了LINE後，對方每天都關心梁女在做什麼，而且急著想跟梁女見面，讓梁女很心動，警方說，這是很常見的「援交詐騙」，但是之前都是男性被害人比較多，最近也出現了女性被害人。

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警方指出，被警方稱為「援交詐騙」的詐騙模式，歹徒會用假照片，在交友APP上等被害人上鉤，如果是扮演女性，都是誆男性被害人要援交，如果歹徒是扮演男性，大多自稱是男公關、男模特來騙女性被害人，大多數的被害人都是因為好奇想見面，所以才會被騙去買點數，歹徒騙來的點數，最後都會在拍賣平台打折出售。

如果被害人稍微質疑，歹徒就會用恐嚇的，例如會自稱黑道，或是傳一些血腥照，讓被害人害怕，梁女也遇到類似的狀況，她跟冒稱「男模特」的歹徒約在超商後，聽到要買2萬多的點數有點遲疑，但是她先前傳了證件給對方，歹徒就以知道對方戶籍來威脅梁女，並傳了多張血腥照片。

還好超商的女店員發現梁女的異狀，告訴梁女這是詐騙，很常有人被騙，警方抵達時也安撫梁女，最後梁女安心跟警方回警所作筆錄。

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