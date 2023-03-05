外送員「虧妹」當街遭押上車毆打 歹徒未關車門市區狂飆

新北市警海山分局2小時內，到桃園逮獲在板橋押走陳姓外送員的蔣姓等4名惡煞，救出肉票。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/05 10:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋驚傳一名外送員當街遭強押上車擄走，外送員上車後仍頑抗，歹徒擔心被發現，開著未關上後車門的犯案車輛在窄巷狂飆逃離，目擊民眾嚇得報警，海山警分局不到2小時，在桃園龜山攔下犯案車輛，救出被打得滿身傷的被害人，逮獲4嫌、起出電擊棒、棍棒，警方初步了解，竟是蔣姓主嫌不滿陳姓外送員跟女友過從甚密，揪人教訓他，全案依法送辦。

警方調查，一名外送員4日晚間7時許送餐途經板橋萬安街巷內，被一輛黑色轎車攔下，車上4名惡煞持棍棒毆打，企圖強押外送員上車，但陳男頑抗，即使被押上後座，仍死命掙脫，歹徒擔心被發現，在寬僅6米的窄巷內高速行駛，一路往新莊、迴龍方向逃逸。

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海山警分局偵查隊、埔墘所專案小組擴大調閱周邊路口監視器，鎖定涉案車輛及行進路線，通報各單位攔截圍捕，晚間9時許於桃園市龜山區萬壽路1段前攔下犯案車輛，救出全身瘀傷的肉票，以妨害自由現行犯逮捕車上4人，在車上查扣棍棒、束帶、膠帶及手機等物品；陳男沒有生命危險。

警訊中，帶頭蔣嫌辯稱，他不滿陳男跟女友過從甚密，夥同3名友人到板橋區和平路集結，趁陳男於外送接單時，持棍棒將其押上車、毆打教訓，全案依妨害自由及傷害罪嫌將蔣男等4人移請新北地檢偵辦。

新北市警海山分局2小時內，到桃園逮獲在板橋押走陳姓外送員的蔣姓等4名惡煞，救出肉票。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局2小時內，到桃園逮獲在板橋押走陳姓外送員的蔣姓等4名惡煞，救出肉票。（記者吳仁捷翻攝）

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