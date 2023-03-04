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    首頁　>　社會

    老師只給60分太低了！碩士生怒告文化大學結果曝

    文化大學研究不滿分數太低，提告槓上學校。圖中人物與新與事件無關。（資料照）

    文化大學研究不滿分數太低，提告槓上學校。圖中人物與新與事件無關。（資料照）

    2023/03/04 17:19

    〔記者吳政峰／台北報導〕文化大學林姓碩士生2019年修習教育系大學部開設的「閱讀教育與實踐」課程，不滿只拿到60分，一狀告上法院，主張分數過低會影響日後求職，要求校方重新評分。最高行政法院指出，林生拿到60分獲評及格，無須補考或被勒令退學，難認受教育、財產、工作等基本權遭到侵害，林生不符合提告資格，日前駁回其訴。

    林生是文大的碩士在職專班學生，2019年修習教育系大學部開設的「閱讀教育與實踐」課程，經授課教師評定學習總成績為60分，成績及格並取得學分。林生不滿成績過低，興訟要求文大撤銷成績，並請求改採學期中報告資料為評分基礎，另行評定成績。

    林生主張，在校成績為代課教師面試參考依據，老師只給60分低空飛過及格門檻，不足以證明她積極上進，影響未來面試代課教師的工作機會，使其找工作困難度增高，侵害工作權及生存權等基本權。

    最高行政法院指出，60分已屬及格，並未導致林生必須重修、被退學、無法畢業或無法取得學位的結果，亦無須另行支付重修學分費用；至於成績評定會增加找代課教師工作的困難度，可能侵害生存權及工作權，乃是對將來事項的臆測，難認與成績評定有何因果關聯。

    最高行政法院表示，老師給予60分，既未積極侵害林生的職業地位或有利的勞動條件，林生的最低限度生存保障條件也沒有受到侵害，難認工作權或生存權有何影響，因此評議後認定林生欠缺訴訟權能，屬於「原告不適格」，日前駁回其訴，全案確定。

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