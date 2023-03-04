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    跟下屬借錢、偽造資料 空軍中校教官「被退伍」

    空軍官校前孫姓中校教官2018年在職時，向下屬借錢、偽造不實資料申請官舍，又涉有債務與感情糾紛，被空軍司令部命令退伍。孫員興訟保官職，最高行政法院駁回確定。（資料照）

    空軍官校前孫姓中校教官2018年在職時，向下屬借錢、偽造不實資料申請官舍，又涉有債務與感情糾紛，被空軍司令部命令退伍。孫員興訟保官職，最高行政法院駁回確定。（資料照）

    2023/03/04 16:58

    〔記者吳政峰／台北報導〕空軍官校前孫姓中校教官2018年在職時，向下屬借錢、偽造不實資料申請官舍，又涉有債務與感情糾紛，被空軍司令部認定構成「人地不宜」、「言行不檢」，調至人事軍務處，服務滿一年後仍未調整至實缺，被依「逾越編制」命令退伍。孫員不服，興訟保官職，最高行政法院日前駁回確定。

    判決指出，孫員先前任職空軍官校、空軍松山基地指揮部，擔任中校戰術教官期間，因涉有債務、感情糾紛，又發生高階向低階借貸、繕造不實資料申請官舍等情事，被空軍司令部認定構成「人地不宜」、「言行不檢，有損軍譽，依陸海空軍軍官士官任職條例及同條例施行細則等規定，調任至人事軍務處中校部屬軍官。

    屆滿1年後，孫員仍未經調整至實缺，未檢討納實，空軍司令部乃依施行細則第14條規定「逾越編制」，於2019年命令孫員退伍，並檢附退伍除役名冊暨退伍令送達。

    好不容易幹到中校的孫員傻眼，興訟保工作，主張「逾越編制員額」應歸責於國防部組織員額，不應由他承擔，退伍處分剝奪他的工作權、服公職權，且未給他陳述意見機會，未踐行正當法律程序，屬於違法處分。

    最高行政法院指出，孫員從2015年間起屢次向軍中同袍、尤其低階軍官金錢借貸，且涉嫌網路賭博刑案被警察約詢，卻未依軍事內部紀律規定回報，又與女子間發生混合高達百萬元金錢借貸未償的感情糾紛，除所涉債務、感情糾紛、高階向低階借貸等事由被調職，更被記過、申誡懲戒，整體人格素質已不符編制員額各職缺的任職服役要求，因此未納入編制內員額。

    最高行政法院說明，軍官士官經列為逾越編制員額，予以管制後，檢討屆滿1年，如未能派任符合階級職務納實者，無論是個人本職學能不足或品德操守不佳，均不宜軍事職勤務，若仍勉強留任，即與國家建軍備戰必須留優汰劣，裁除冗員，務求部隊精壯的意旨相悖離。

    最高行政法院綜觀孫員的案件後，認為空軍司令部的處分並無違誤，日前駁回孫員上訴，全案確定。

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