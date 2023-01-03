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    涉毆算命藝人妻 宣昶有認捐換撤告

    宣昶有（中間藍衣）承諾捐款給世新大學籃球隊獲得撤告。（資料照）

    宣昶有（中間藍衣）承諾捐款給世新大學籃球隊獲得撤告。（資料照）

    2023/01/03 18:50

    〔記者溫于德／台北報導〕聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，前年疑與友人高明蒼向兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫婦問陽壽，只因對結果不滿意，竟拿椅子砸神像、傷人，宣等3人被依傷害、毀損等罪起訴。台北地院今天再度開庭，雙方達成和解，宣昶有承諾捐款給世新大學籃球隊，高明蒼則承諾捐款給台北市立大學排球隊；吳勇峰當庭撤告。

    全案發生在前年2月23日深夜11時許，宣昶有經白姓友人引薦，與高明蒼前往北市信義區吳勇峰夫婦的住所問事，不料結果不如意，宣、高兩人竟涉嫌一起動手打人，還拿起椅子狠砸屋內的神像、鋼琴、花瓶等物品；不僅如此，兩人還涉嫌痛毆吳勇峰的妻子，造成吳妻頭部及背部多處紅腫受傷。

    北院去年開庭時，宣昶有說，告訴人原本表示自己在世新大學籃球隊做心理諮商，希望他捐籃球，自己立刻答應每年捐10萬元、並持續10年；後來卻變成要捐一個新的排球隊，金額還是300多萬元，他決定只捐10萬元。

    宣昶有也說，雙方無法談成和解的原因，在於「中人」（中間人）太多，導致金額越來越高；不過，雙方仍有可能談成，希望繼續私下調解；宣的律師則希望北院給雙方約3個月的時間調解。

    北院法官當時表示，被告積極與被害人談和解，但也不能拖延開庭，故先安排下次庭期，一旦庭前談成調解，北院收到被害人撤回告訴狀，庭期就會取消，若無法談成，會直接進入準備程序庭。

    全案今天達成和解，宣昶有承諾捐100萬元給世新大學的男子與女子籃球隊，高明蒼則捐20萬元給台北市立大學女子排球隊；吳勇峰當庭撤告。

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