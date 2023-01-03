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    1/3 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台南！

    今晚（3日）開獎的第112000002期今彩539開出1注；第112000001期大樂透、第112000002期雙贏彩，頭獎均摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3日）開獎的第112000002期今彩539開出1注；第112000001期大樂透、第112000002期雙贏彩，頭獎均摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/01/03 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3日）開獎的第112000002期今彩539開出1注，由台南市南區健康路二段180號1樓「總盈彩券行」開出。第112000001期大樂透、第112000002期雙贏彩，頭獎均摃龜！

    第112000001期大樂透中獎號碼為「02、04、08、19、24、39，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得149萬1116元；參獎共48注中獎，每注可得3萬3454元；肆獎共108注中獎，每注可得9558元；伍獎共1998注中獎，每注可得2000元；陸獎共2779注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7079注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5085注中獎，每注可得400元。

    第112000001期49樂合彩中獎號碼為「02、04、08、19、24、39」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3105注中獎，每注可得1250元。

    第112000002期雙贏彩中獎號碼為「04、05、07、08、09、10、11、12、14、16、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共111注中獎，每注可得500元；肆獎共1246注中獎，每注可得100元。

    第112000002期今彩539中獎號碼為「12、14、25、30、34」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5621注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8778注中獎，每注可得50元。

    第112000002期39樂合彩中獎號碼為「12、14、25、30、34」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6595注中獎，每注可得1125元。

    第112000002期3星彩中獎號碼為「527」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000002期4星彩中獎號碼為「8825」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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