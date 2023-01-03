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    首頁　>　社會

    無業男向8旬母要錢遭拒竟縱火 嘉檢聲押獲准

    李姓男子向8旬母親索討金錢遭拒，就持打火機放火燒易燃物品，檢方今天聲請羈押獲准。（資料照）

    李姓男子向8旬母親索討金錢遭拒，就持打火機放火燒易燃物品，檢方今天聲請羈押獲准。（資料照）

    2023/01/03 17:02

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名年約50歲李姓男子缺錢花用，昨天向80多歲的母親要錢遭拒，李男就在民雄鄉住處涉持打火機放火燒報紙、衛生紙等易燃物品，差點釀災，李男的姊姊氣得報警處理，警方下午4點多趕抵將李男壓制逮捕，依涉犯公共危險罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後，今天下午向嘉義地院聲請羈押獲准。

    嘉縣民雄警方昨下午獲報，與母親、姊姊同住的李男長期無業，昨向已逾80歲的母親要錢遭拒，就大發脾氣拿打火機在屋內放火燒報紙、衛生紙等物品，還揚言要燒機車；警方趕抵現場，只見其住家門口一堆報紙、衛生紙被火點燃，所幸火勢均及時撲滅，未釀更大災情。

    檢方複訊，認為李男涉犯公共危險罪嫌、恐嚇危害安全罪嫌，且有再犯之虞，今向嘉義地院聲請羈押。

    嘉義地院表示，李男雖坦承犯行，但前後供述不一，然而證人所述及警方扣押物品、現場照片可資佐證，認為李男犯罪嫌疑重大，且放火之處還放置其他易燃物品，如不是被及時撲滅，後果不堪設想。

    法官考量，李男沒有工作還負債，向母親討金錢遭拒而放火、恐嚇，且此案發生前已有索取金錢遭拒、作勢放火情形，有事實足認李男有反覆實施同一犯罪行為之虞；審酌上開情形，衡量李男人身自由及公共利益維護，認為有羈押必要性，應予羈押。

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