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    遭姊夫猥褻「考量家族和諧」隱忍60年 老婦人提告卻敗訴

    黃姓老婦人主張她被姊夫猥褻，因「考量家族和諧」而隱忍60年，台中地院卻認為她逾越10年時效而判決敗訴。（資料照）

    黃姓老婦人主張她被姊夫猥褻，因「考量家族和諧」而隱忍60年，台中地院卻認為她逾越10年時效而判決敗訴。（資料照）

    2023/01/03 15:28

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓老婦人向台中地院提起民事訴訟，她主張在60年前（1963年），她暫時居住胞姊住處時，姊夫陳姓男子，伺機對她強制猥褻，摸身體隱私處共兩次，當時因「考量家族和諧」而沒追究，隱忍一甲子才提告索賠，聲明陳男應賠償460萬元，台中地院卻認為，縱使老婦人說法屬實，卻已逾越10年時效，據此駁回老婦人之訴。

    黃姓老婦人提告主張，她於1963年7月底，因手術休養，借住胞姊住處，陳男是她的姊夫，卻於同年7月底某日凌晨零時許，兩度強行解開她的衣褲，強制摸身體隱私處，當時因「考量家族和諧及親友感受，多年來痛苦隱忍，身心受創甚鉅」，時隔一甲子才提告訴，她主張每次應賠償230萬元，2次共460萬元。

    陳男則答辯說，他沒有黃姓老婦人指控的行為，且此民事案已逾越時效。

    台中地方法院調閱台中地檢署的偵查卷宗，發現老婦人去年提出刑事的強制猥褻罪告訴，但中檢認為已經「追訴權時效完成」（逾可以追訴的時效），做出不起訴的處分。

    台中地院認為，因故意或過失，不法侵害他人的權利，負損害賠償責任，但民法第197條規定，「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾10年者亦同」，也就是老婦人如果知道加害人是誰，必須在2年內提出，或於10年內提出，逾期不能再請求。

    台中地院認為，縱使黃姓老婦人的主張是事實，但侵權行為（猥褻）發生於1963年，卻於60年後（2022年9月）才提出告訴，顯然已經逾越10年的「請求權時效期間」，據此駁回，可以上訴。

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