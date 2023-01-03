全台188人被提當選無效 縣市首長僅鍾東錦被訴

苗栗縣長當選人鍾東錦。（資料照）

2023/01/03 14:50

〔記者錢利忠／台北報導〕選舉結束後，最高檢察署指示各地檢署，於30天期限之內，鎖定涉及賄選等妨害選舉相關案件，就相關當選人提起民事當選無效之訴；截至今日為止，各地檢署已提181案、共188名當選人被提起當選無效之訴；其中，各縣市首長當選人之中，只有脫離國民黨參選的苗栗縣長當選人鍾東錦，被苗栗地檢署提起當選無效之訴。

針對被苗檢提起當選無效之訴，鍾東錦曾表示，這讓他感到「十分不舒服」，鍾為此怒批苗檢「司法為政治服務」，並強調此次遭苗檢起訴的陳男，雖掛名擔任聯合競選總部主委，但陳與鍾東錦並無往來，且陳已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，強調縣長選舉不可能買票，沒想到檢方竟不採信。

請繼續往下閱讀...

對於鍾的質疑，苗檢則回應，就民事訴訟之當選無效之訴，檢方是依據地方公職人員選舉罷免法以及高等法院等相關法院的判決意旨，在充分證據下提起當選無效之訴，並無任何違法濫權情事。

至於各縣市議員當選人被提起當選無效之訴的名單，直轄市議員共有6人被提起當選無效之訴，分別為台北市新科議員林杏兒；新北市議員當選人蔡淑君、黃俊哲；台南市議員當選人蔡蘇秋金、施余興望；高雄市議員當選人黃天煌。非直轄市的縣市議員當選人之中，則有22人被各地檢署陸續提起當選無效之訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法