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    首頁　>　社會

    多次謊報飆車、鄰居吵架 無聊男：心情不好想找警察聊天

    廖男宣稱「心情不好、想找警察聊天」而一再謊報，台中地院台中簡易庭輕罰3000元。（記者張瑞楨攝）

    廖男宣稱「心情不好、想找警察聊天」而一再謊報，台中地院台中簡易庭輕罰3000元。（記者張瑞楨攝）

    2023/01/03 12:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓男子從前年10月至去年10月，多次打電話到台中市警局的勤務指揮中心，謊報鄰居吵架、飆車族競速等案，警察要求他不要再謊報，他仍不聽勸，警方忍無可忍，將他依社會秩序維護法函請台中地方法院裁罰，他宣稱部分謊報動機是「我心情不好，想找警察聊天」，台中地院台中簡易庭法官，考量他坦承上述行徑，態度尚佳，僅裁罰3000元，可抗告。

    台中地院台中簡易庭裁定書指出，廖男先後於前年（2021年）10月27日、11月9日、去年（2022年）4月7日、7月19日與20日，以及8月27日，多次無故撥打警察機關報案專線，有時候甚至高達一天數通，警方警告他切勿再謊報，但他持續為之，去年10月7日凌晨0時12分，他再度謊報，被警方函送法辦。

    他謊報的內容千奇百怪，包括鄰居吵架、有人競速飆車等等，甚至是自己「心情不好」，至於動機，包括想找警察聊天、「我心情不好」等等。

    社會秩序維護法第85條第4款規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，可處拘留、1萬2000元以下罰鍰，法官認為他上述行徑，造成警察機關虛耗人力、時間，影響警察機關正常運作，破壞社會安寧秩序，但考量他坦承所為，態度尚稱良好，僅裁罰3000元，可抗告。

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