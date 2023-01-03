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    女駕駛衝落邊坡 Apple watch幫報案求援

    消防隊員接獲通報後，前往自強產業道路救援，成功將余女救出。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員接獲通報後，前往自強產業道路救援，成功將余女救出。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/01/03 11:49

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名余姓女子今日上午8時許駕車行經自強路產業道路行經七堵路段時，因操作不慎衝落道路邊坡，車內的安全氣囊爆開，暫時失去意識。所幸余女戴著新型的Apple watch，偵測到主人發生車禍後，且未予回應，主動撥打119求援。基隆市消防局接獲後，回撥確認余女發生車禍，隨即派員前往救援，將余女救出，所幸送醫救治後已無大礙。

    基隆市消防局今日上午8時12分接獲一通報案電話，對方卻未發出聲響，隨即掛斷，擔心有民眾需要協助，便依照來電顯示號碼回撥，聽見電話那一頭傳來女子的求救聲，表示自己在自強產業道路發生車禍，頭部暈眩，需要救援。

    消防隊員前往現場時，看見51歲余女的車子跌落邊坡，隨即將車門打開，發現車內的安全氣囊已經爆開，便將她攙扶下車，初步檢視患者傷勢，發現余女頭部受到擦、挫傷，隨即將人送往醫院救治。

    據悉，蘋果公司推出的新款Apple watch具有車禍偵測功能，遇到嚴重車禍時，會發出警示音，並提示機主是否需要撥打急救電話，若於20秒內沒有回應，將會自動撥打緊急救援電話，主動幫機主求援。

    消防隊員接獲通報後，前往自強產業道路救援，成功將余女救出。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員接獲通報後，前往自強產業道路救援，成功將余女救出。（記者吳昇儒翻攝）

    新款的Apple watch 具有車禍偵測功能（示意圖，非案件中手錶）。

    新款的Apple watch 具有車禍偵測功能（示意圖，非案件中手錶）。

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