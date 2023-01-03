宜蘭羅東科技執法引民怨 頭城鎮長批「矯枉過正」

頭城鎮長蔡文益批警察開紅、黃線的罰單，是矯枉過正。（記者蔡昀容攝）

2023/01/03 11:55

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣10個路口採科技執法，羅東鎮長吳秋齡今（3日）出席擴大縣務會議表示，民眾臨停買東西或貨車上下貨都被開單，相當困擾，盼縣府提出配套措施；頭城鎮長蔡文益則批，警察看到紅線、黃線，不管三七二十一都開罰單，是矯枉過正。縣警察局表示，會派員現勘了解。

羅東火車站前的五岔路口（公正路、中正路、中正北路、大同路口）違規停車嚴重，容易造成事故，去年11月起實施科技執法，透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候偵測違規車輛，只要停在黃線超過3分鐘，就會依違反道路交通管理處罰條例，開罰600元至1200元。

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吳秋齡說，科技執法立意良好，但當地店家生意卸貨或民眾買東西，都被開單，希望縣府提出配套措施，例如在交通量不大的時段，放寬臨停時間，避免車一停就收到罰單。

蔡文益也發表意見，年節將近，許多民眾上街採購，不只是科技執法，現階段警察有點矯枉過正，只要紅線、黃線，不管三七二十一，都是來張罰單，讓人民觀感不佳，嗆宜蘭縣政府「應該沒那麼缺稅收」，要求警方調整。

宜蘭縣警察局長林新晃在會議上回覆，對於科技執法問題，會請交通隊到現場了解，羅東鎮和其他實施科技執法的路口，都會安排現地會勘。縣長林姿妙裁示，請警察局了解狀況，年節將近，盼能審慎營造縣民和交通雙贏。

宜蘭縣警察局長林新晃表示，針對科技執法問題，會派員現勘。（記者蔡昀容攝）

羅東鎮長吳秋齡表示，科技執法引起店家卸貨和民眾購物不便。（記者蔡昀容攝）

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