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    男子2年4度酒駕出事還拒繳罰單 繼承土地將被拍賣

    無業的陳男多次酒駕挨罰卻拒繳罰單，名下建地10日將被拍賣。（記者黃佳琳翻攝）

    無業的陳男多次酒駕挨罰卻拒繳罰單，名下建地10日將被拍賣。（記者黃佳琳翻攝）

    2023/01/03 12:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子2年4度酒駕被逮，累計裁罰12萬6千多元，但他拒繳罰單，家人也不幫忙，行政執行署高雄分署預計本月10日把他繼承而來的74坪土地拿出來拍賣，起拍價60萬，呼籲想撿便宜的民眾別錯過好機會。

    高雄分署指出，49歲陳姓男子沒有固定工作，卻常貪杯誤事，2019年3月，他因酒後無照騎乘機車遭裁罰6千元，2個月後又再度無照騎乘機車闖紅燈並因而撞傷行人，遭裁罰1萬1700元。

    陳男2個月內酒駕被逮仍不知收斂，2020年2月又因無照騎乘機車遭裁罰9千元，吊銷駕照顯然無法嚇阻陳姓男子騎車出門，2個月後，陳男又酒後無照駕駛機車被逮罰9萬元，加上其他交通違規事件，共累計12萬6千多元的罰單金額。

    陳男被罰後一直拒繳，執行官上門催討時，他的家人雖然說已把機車沒收，不再讓他騎車出門，但也沒有餘力幫他代繳罰單；執行官清查陳男的名下財產後，發現他手邊沒有現金，但有一筆繼承而來的74坪大寮建地，地形方整，雖然陳男僅持分3/36，但經不動產鑑價師評估後，至少有60萬價值。

    由於該筆土地位置良好，鄰近捷運大寮站，未來發展性佳，高雄分署決定在本月10日拍賣該筆土地，有意購買的民眾可至現場或以通訊投標之方式參與競買。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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